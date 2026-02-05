Megaobra del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla recibió aval clave para su remodelación

Barranquilla dio el primer paso formal en la organización de la final de la Copa Sudamericana 2026 con la visita oficial de una delegación de la Confederación Sudamericana de Fútbol al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La inspección marcó el inicio de la fase operativa del evento y permitió evaluar en terreno el avance de las obras de remodelación del principal escenario deportivo de la ciudad.
La final de la Sudamericana es uno de los eventos más relevantes del calendario del fútbol continental. En 2025, la final disputada en Asunción reunió a más de 40.000 espectadores y tuvo una audiencia televisiva superior a los 200 millones de personas en Sudamérica y otros mercados internacionales, según datos de Conmebol. Para 2026, el organismo busca mantener ese estándar en Barranquilla, con un estadio ajustado a los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad.
El Estadio Metropolitano, con capacidad cercana a 46.000 espectadores, será sometido a una intervención integral. Las obras hacen parte del programa de reinversión y mejora continua, cuyo objetivo es dejar infraestructura deportiva y urbana en las ciudades anfitrionas. En Barranquilla, los trabajos ya se concentran en áreas clave del escenario.
Durante la visita, la delegación de Conmebol revisó el estado del césped, los sistemas de drenaje, las zonas de camerinos, áreas técnicas, accesos, graderías y espacios destinados a medios de comunicación y hospitalidad. También se evaluaron tareas generales de mantenimiento y adecuaciones necesarias para cumplir con los tiempos estipulados.
Avance de las obras y ejes operativos del Metropolitano
La agenda técnica incluyó reuniones con autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos. El objetivo fue coordinar los principales ejes del evento: infraestructura, logística, seguridad, transporte, servicio al espectador y experiencia del fan. Estos componentes son determinantes para la aprobación final del estadio como sede del partido.
Por parte de la Conmebol participaron Ícaro Nogueira, Gerente de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad. La presencia de estos directivos refleja la importancia que tiene la fase inicial de planificación para evitar ajustes de última hora.
En representación de la Federación Colombiana de Fútbol estuvieron Pedro Salcedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico. También asistieron funcionarios del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, encabezados por Camilo Cuello, Director de Operaciones, así como delegados de la Alcaldía de Barranquilla, entre ellos Daniel Trujillo, Secretario de Deportes; Angelo Cianci, Secretario de Gobierno; y Yezid Turbay, Secretario de Seguridad y Convivencia.
Además del estadio, la Conmebol evaluó posibles locaciones para eventos oficiales, zonas de activación para patrocinadores y los campos de entrenamiento que utilizarán los equipos finalistas. Estos espacios son claves para la logística de una final que moviliza delegaciones deportivas, cuerpos arbitrales, prensa internacional y miles de aficionados.