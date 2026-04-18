Constructora Bolívar convocó a líderes del sector para hablar sobre la descarbonización en la construcción en Colombia

Constructora Bolívar realizó el pasado 7 de abril un foro que reunió a líderes del sector público, privado y ambiental para hablar sobre los desafíos de la descarbonización en Colombia.
El encuentro, que se llevó a cabo en las oficinas de Gratamira en Bogotá entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m., tuvo como eje central el panel “Trazando la ruta de la descarbonización: Sinergias para un futuro urbano con sentido”, un espacio que abordó la viabilidad de reducir emisiones en Colombia, los retos asociados a costos y materiales, y las acciones concretas que pueden implementarse desde la industria.
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El panel contó con la participación de Nidia Riaño Rincón, subdirectora general de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR Cundinamarca, autoridad ambiental estratégica en la gestión del territorio y los recursos naturales en la región, y con la moderación de Ricardo Lozano, presidente ejecutivo de la Corporación Ambiental Empresarial de la Cooperación Ambiental Empresarial (CAEM), una organización clave en la articulación del sector empresarial en torno a la sostenibilidad y gestión ambiental en Colombia, y exministro de Ambiente.
De igual manera, en el espacio estuvieron presentes Julián Perdomo, presidente de Constructora Bolívar; Jimena Samper, gerente de validación y verificación de Icontec, el organismo de certificación de sistemas de gestión y productos más grande del país; y María del Rosario Arias, gerente general de San Benito, una de las principales ladrilleras de la región del suroccidente colombiano.
Objetivo del encuentro convocado por Constructora Bolivar
Este espacio buscó generar un diálogo abierto sobre el rol del sector de la construcción en la transición hacia modelos más sostenibles, así como identificar puntos de articulación entre empresas, autoridades y expertos para avanzar en soluciones viables y de largo plazo.
“Este tipo de espacios son fundamentales para avanzar como sector. La descarbonización no depende de un solo actor, sino de la capacidad de trabajar de manera articulada, compartir conocimiento y construir soluciones que sean técnica y económicamente viables para el país”, señaló Alejandra Robledo, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Constructora Bolívar.
Con este encuentro, la compañía busca abrir una conversación sectorial sobre los retos y oportunidades de la descarbonización en la construcción, promoviendo el trabajo articulado entre empresas, autoridades y expertos para avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano más sostenible.
Finalmente, durante el evento, la compañía recibió de Icontec la validación de su herramienta de medición de huella de carbono, desarrollada bajo la norma ISO14067:2018, la cual fue desarrollada internamente e implementada ya en 36 proyectos a nivel nacional.
Esta solución permite medir con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al proceso constructivo de acuerdo con las dinámicas del país e integrar esta información en la toma de decisiones, lo cual genera una información relevante para el sector y ayuda a tomar decisiones basadas en datos, con los cuales se puede lograr un menor impacto ambiental durante los procesos de construcción.