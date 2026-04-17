Municipio de Cundinamarca, cercano a Región Metropolitana, mejorará importante vía con millonaria inversión

El departamento de Cundinamarca avanza en la ejecución de proyectos de infraestructura vial con el propósito de mejorar la conectividad entre sus municipios y fortalecer las condiciones de movilidad para la población. Estas intervenciones buscan optimizar el tránsito de personas y facilitar el transporte de productos agrícolas, un componente clave en la economía regional.
En este contexto, el municipio de Tibacuy se proyecta como un punto estratégico dentro de los planes de integración territorial, especialmente ante la evaluación de su posible ingreso a la Región Metropolitana. Como parte de estas acciones, se adelanta el mejoramiento del corredor vial Boquerón – Bateas – Albania – San Francisco, considerado fundamental para la conexión entre veredas y el acceso a zonas rurales.
El proyecto ha enfrentado dificultades derivadas, principalmente, de las condiciones climáticas que afectan la estabilidad del terreno y el desarrollo de las obras. No obstante, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó ajustes técnicos orientados a garantizar la calidad y durabilidad de la vía. Según informó, la intervención presenta un avance cercano al 40 % y contempla una inversión superior a los $6.000 millones.
Con un 40 % de avance, estamos invirtiendo más de $6.000 millones en la aplicación de nuevas tecnologías en el municipio de #Tibacuy, más exactamente en la vía #Boquerón – #Bateas – #Albania – #SanFrancisco. Estamos interviniendo 7 kilómetros, los más críticos de este corredor,… pic.twitter.com/kbLz5UqncB— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 16, 2026
¿Cómo será la intervención de esta obra en Tibacuy?
Los recursos están destinados a la rehabilitación de aproximadamente siete kilómetros en los tramos más críticos del corredor. Para ello, se implementan tecnologías que permiten reforzar la estructura vial frente a factores como la humedad, las lluvias constantes y el tránsito de vehículos de carga pesada. Estas medidas buscan reducir el deterioro prematuro de la vía y prolongar su vida útil.
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De acuerdo con el mandatario departamental, las obras priorizan el fortalecimiento del terreno, una condición determinante en zonas rurales donde la inestabilidad del suelo suele generar afectaciones recurrentes en la infraestructura. Con estas intervenciones, se espera mejorar las condiciones de acceso, disminuir los tiempos de desplazamiento y facilitar la salida de productos agrícolas hacia los centros de comercialización.