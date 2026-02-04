Consulta del centro queda reducida: Claudia López y Leonardo Huerta, los únicos inscritos

Solo dos precandidatos terminaron integrando la tercera consulta presidencial que se realizará el próximo 8 de marzo, luego de que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López radicara ante la Registraduría la llamada “Consulta de las Soluciones”, inscrita oficialmente como la opción del centro en el tarjetón de ese día.
La consulta quedó conformada únicamente por López y el exdefensor delegado para temas de salud, Leonardo Huerta, después de que otros aspirantes de ese sector, como Sergio Fajardo y Maurice Armitage, decidieran no sumarse.
De hecho, López había hecho un llamado público a Fajardo para que participara en este mecanismo, pero ante su negativa, el bloque de centro llegará con solo dos nombres a la jornada electoral.
Tres consultas en un mismo tarjetón
Con esta inscripción, los colombianos recibirán el próximo 8 de marzo un tarjetón con tres consultas presidenciales, aunque cada votante solo podrá participar en una de ellas.
- Consulta de derecha, en la que participarán:Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán.
- Consulta de izquierda, integrada por:Iván Cepeda (aún en disputa su participación), Roy Barreras y Camilo Romero.
- Consulta de centro, denominada “Consulta de las Soluciones”, conformada por: Claudia López y Leonardo Huerta.
- Con este mecanismo, López busca equilibrar la oferta electoral de cara a las presidenciales, en un escenario donde los bloques de derecha e izquierda llegan con listas más amplias.
Fechas clave del calendario electoral
La Registraduría recordó que los precandidatos que deseen participar en cualquiera de las consultas podrán inscribirse hasta el 6 de febrero de 2026. Dos días después, el 8 de febrero, será la fecha límite para revocar candidaturas de aspirantes que estén inhabilitados, un proceso que será evaluado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Así, la jornada del 8 de marzo marcará el primer gran pulso electoral rumbo a las presidenciales, con tres consultas simultáneas y un centro político que, por ahora, llega reducido a solo dos nombres.