Noticias políticas Noticias económicas importantes

Consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato presidencial tiene visto bueno de la Registraduría

La entidad explicó que el proceso no ha sido suspendido por ningún órgano judicial, por lo que se debe continuar con su organización.

Por: -
Precandidatos del Pacto Histórico. Izq, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero
Precandidatos del Pacto Histórico. Izq, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. Foto: tomada de la cuenta de X @QuinteroCalle

Compártelo en:

Una de las polémicas en torno a las próximas elecciones presidenciales que tendrá Colombia se ha dado en torno al mecanismo que utilizará el Pacto Histórico para seleccionar su candidato y la incertidumbre de este proceso.

En un principio, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela con la que el movimiento buscaba habilitar formalmente la consulta interna.

Ahora, el registrador delegado para temas electorales, Jaime Hernando Suárez, dio a conocer que la consulta del Pacto Histórico de cara a las elecciones de Presidencia de la República se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

El anuncio fue hecho tras una reunión entre el registrador delegado y los representantes legales de los partidos y movimientos políticos Colombia Humana, Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica.

Nuevo registrador, estos son los nombres de los admitidos
Foto: Registraduría de Estado Civil

Detalles de la decisión de la Registraduría

Durante el encuentro se revisaron los aspectos legales y logísticos del proceso, así como la ratificación de los partidos que integran la coalición.

Suárez explicó que la consulta fue solicitada por varias colectividades que, dentro del término legal, resaltaron su intención de realizarla e inscribieron a sus respectivos candidatos.

“Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”, aclaró el funcionario.

Asimismo, señaló que la consulta no ha sido suspendida por ningún órgano judicial, por lo que la Registraduría debe continuar con su organización logística.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Elecciones presidenciales 2026, Pacto Histórico
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar