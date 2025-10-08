Registrador: “Entre hoy y mañana sabremos si va o no la consulta del Pacto Histórico”

El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció este miércoles tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró improcedente la tutela con la que el Pacto Histórico buscaba avalar formalmente la realización de su consulta interna del próximo 26 de octubre.
Penagos explicó que la Registraduría Nacional está reunida con su equipo jurídico analizando el alcance de la decisión judicial y sus posibles implicaciones sobre el proceso electoral. “Estamos evaluando la sentencia y esperamos emitir un concepto con sustento jurídico lo más pronto posible. La idea es tener claridad entre hoy y mañana temprano”, indicó el funcionario.
El registrador precisó que la consulta del Pacto Histórico involucra tres estamentos distintos: una para elegir listas a la Cámara de Representantes, otra para el Senado de la República y una tercera para precandidatos presidenciales. “Como se trata de distintos niveles de elección, estamos analizando si el fallo podría tener efectos sobre alguno de ellos”, detalló en el foro Paz Electoral realizado por Casa Editorial El Tiempo.
Mientras tanto, Penagos subrayó que los preparativos logísticos y administrativos para la consulta siguen en marcha. “Estamos en un proceso organizacional contrarreloj. En menos de un mes debemos garantizar la entrega de material electoral en todo el territorio nacional, formalizar las listas y cumplir con los tiempos legales. Es un desafío enorme”, afirmó.
El registrador reconoció que decisiones judiciales como esta generan demoras en la planeación electoral, pero insistió en que el organismo debe actuar con celeridad y responsabilidad. “Tenemos que decidir entre hoy y mañana cuál será el futuro de la consulta. No podemos detener el proceso por completo mientras tomamos la determinación”, puntualizó Penagos.
El pronunciamiento del registrador ocurre mientras los precandidatos del Pacto Histórico —Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero— ratificaron su intención de mantener la consulta, pese a los efectos jurídicos que aún evalúa la Registraduría.