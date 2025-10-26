Noticias políticas Noticias económicas importantes

En vivo | Así avanzan las votaciones de la consulta interna del Pacto Histórico

La jornada irá hasta las 4 p. m.

Por: -
Puesto de votación para la consulta popular en Pablo VI, Bogotá.
Puesto de votación para la consulta popular en Pablo VI, Bogotá. Foto: Valora Analitik.

Compártelo en:

Sobre las 8 a. m. de este domingo 26 de octubre, se abrieron las urnas en diferentes partes del país para la consulta popular e interpartidista convocada por el Pacto Histórico, una coalición de izquierda integrada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Según informó la Registraduría General de la Nación, un total de 39.984.168 ciudadanos están habilitados para votar. 

Además, en todo el territorio nacional, se habilitaron 13.405 puestos de votación conformados por 19.833 mesas. De igual manera, 142.029 personas prestarán su servicio como jurados de votación. 

El lugar de votación se puede consultar en la página web de la entidad nacional www.registraduria.gov.co dando clic en la opción ‘Consulta tu lugar de votación’.

Cabe recordar que en esta jornada, Iván Cepeda y Carolina Corcho se enfrentan por la candidatura presidencial del petrismo para las elecciones de mayo de 2026, y también se definirán los candidatos al Congreso, con la excepción de la cabeza de lista al Senado; los más votados conformarán las listas a la cámara alta y también a la Cámara de Representantes en cada departamento y en Bogotá.

La jornada irá hasta las 4 p.m. 

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Consulta popular en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar