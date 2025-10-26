Sobre las 8 a. m. de este domingo 26 de octubre, se abrieron las urnas en diferentes partes del país para la consulta popular e interpartidista convocada por el Pacto Histórico, una coalición de izquierda integrada por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Según informó la Registraduría General de la Nación, un total de 39.984.168 ciudadanos están habilitados para votar.
Además, en todo el territorio nacional, se habilitaron 13.405 puestos de votación conformados por 19.833 mesas. De igual manera, 142.029 personas prestarán su servicio como jurados de votación.
El lugar de votación se puede consultar en la página web de la entidad nacional www.registraduria.gov.co dando clic en la opción ‘Consulta tu lugar de votación’.
Cabe recordar que en esta jornada, Iván Cepeda y Carolina Corcho se enfrentan por la candidatura presidencial del petrismo para las elecciones de mayo de 2026, y también se definirán los candidatos al Congreso, con la excepción de la cabeza de lista al Senado; los más votados conformarán las listas a la cámara alta y también a la Cámara de Representantes en cada departamento y en Bogotá.
La jornada irá hasta las 4 p.m.