Consumo eléctrico repunta: demanda de energía en Colombia subió 3,83 % en agosto

En agosto de 2025, la demanda de energía eléctrica en Colombia registró un aumento de 3,83 % con respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe divulgado por XM.
Ese crecimiento se traduce en un consumo total de 7.212,14 GWh, frente a los 6.972,98 GWh reportados en agosto del año previo.
Al desagregar los datos por tipo de mercado, el consumo residencial y los pequeños negocios (mercado regulado) presentaron un incremento del 2,80 %, lo que equivale a 119,29 GWh adicionales frente al mismo mes en 2024.
Recomendado: Demanda de energía en Colombia creció 4,39 % en julio, impulsada por el Caribe
En cambio, la demanda en el mercado no regulado -representado por industria y comercio- tuvo un crecimiento más vigoroso del 6,52 %, con un aumento de 124,51 GWh sobre igual periodo del año anterior.
Desde el punto de vista regional, el Caribe se posicionó como la zona con mayor crecimiento en demanda, con una variación de 7,41 %, lo que representa un alza de 142,49 GWh.
En contraste, la región del Valle fue la única que registró descenso, con una contracción de 1,47 %, es decir –13,26 GWh menos que en agosto de 2024.
Panorama acumulado y sectores con mayor dinamismo
En lo que va de 2025, hasta agosto, la demanda acumulada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) creció 1,85 % frente al mismo periodo del año anterior.
Dentro del mercado no regulado, las actividades económicas que más impulsaron el alza fueron:
- Industrias manufactureras, con 864,89 GWh consumidos,
- Explotación de minas y canteras, con 720,64 GWh.
Estas dos ramas representan el 38,7 % y el 32,25 % del consumo del mercado no regulado, respectivamente.
Recomendado: La demanda de energía en Colombia subió 4,53 % en junio de 2025
Un crecimiento de 3,83 % en un año para la demanda eléctrica apunta a una combinación de factores: recuperación económica, expansión del consumo industrial y mayor actividad comercial.
Además, el hecho de que el mercado no regulado muestre un alza más pronunciada que el mercado regulado indica que la industria y el comercio están impulsando la tendencia con más fuerza.
No obstante, algunas regiones muestran dinámicas distintas: el descenso en el Valle contrasta con el crecimiento robusto en Caribe, lo que sugiere desequilibrios regionales en el uso energético, condiciones climáticas o patrones de producción.