La Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga registra restricciones en su operación. Las limitaciones en la operatividad se presentan por cuenta de las alteraciones de orden público y los bloqueos viales en la ruta que conduce a la terminal aérea.
De acuerdo con la entidad, el personal aeronáutico no ha podido ingresar a sus puestos de trabajo debido a las dificultades de movilidad. Esto incluye a controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y personal de servicios logísticos.
En ese contexto, y con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la Aerocivil indicó que el aeropuerto opera actualmente bajo la modalidad de aeropuerto no controlado, una condición técnica que implica la aplicación de protocolos de seguridad especiales.
Lo anterior puede derivar en demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.
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Recomendaciones de la Aerocivil
Ante la contingencia, el ente de control hizo un llamado a los viajeros para evitar dificultades en su viaje. Estas son algunas recomendaciones:
- Establecer contacto inmediato con su aerolínea para verificar el estado de su itinerario antes de dirigirse a la terminal.
- Consultar las aplicaciones móviles y canales oficiales de las compañías aéreas para recibir actualizaciones en tiempo real.
- Extremar las precauciones en los tiempos de desplazamiento, atendiendo siempre las indicaciones de las autoridades de tránsito.
“En conjunto con las autoridades locales, se adelantan las gestiones necesarias para facilitar el ingreso del personal y normalizar los servicios de navegación aérea a la mayor brevedad posible”, agregó la entidad.
Bloqueos viales
El pasado jueves 9 de abril, distintos sectores sociales, ciudadanos y campesinos convocaron a una jornada de paro nacional. Las manifestaciones se producen en respuesta a la inconformidad generada por los incrementos en los avalúos catastrales.
Las protestas y cierres viales se concentran en diferentes puntos del territorio nacional, incluyendo Santander. Algunos reportes indican que se han registrado bloqueos en San Gil, Socorro, el área metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca y Lebrija.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, calificó la situación como “delicada” y explicó que la reanudación de vuelos en el Aeropuerto de Palonegro dependerá de la evaluación que realice la Aeronáutica Civil.
A través de su cuenta de X, el mandatario también señaló que se ha dispuesto el helicóptero al servicio de la Gobernación para transportar los controladores aéreos y restablecer la operación de la terminal aérea.
Hemos dispuesto el helicóptero al servició de la gobernación para transportar los controladores aéreos y restablecer la operación del aeropuerto, pedimos con urgencia al gobierno nacional atender las inquietudes de las comunidades con respecto al desmesurado aumento de los…— General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 10, 2026
“Pedimos con urgencia al gobierno nacional atender las inquietudes de las comunidades con respecto al desmesurado aumento de los avalúos catastrales. Continuaremos desde la gobernación de Santander mediando para que este problema se solucione lo más pronto posible, son muchos los empresarios y ciudadanos afectados por esta situación”, señaló.
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Por su parte, Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) resaltó que la situación en el departamento requiere especial atención, dado que la región concentra una producción cercana a 57 millones de aves, más de 1.200 granjas y representan el 23 % de la producción nacional de pollo y huevo.
«Las restricciones en la movilidad han generado desafíos logísticos para el sector, especialmente en el transporte de alimento hacia las granjas y en el traslado de aves que han finalizado su ciclo productivo hacia las plantas de procesamiento», resaltó el gremio.