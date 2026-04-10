Tecnoglass anunció este viernes un ajuste en sus proyecciones financieras para el cierre del 2026, como consecuencia directa de las recientes actualizaciones en la política comercial de los Estados Unidos.
La compañía, líder en la fabricación de vidrio arquitectónico y ventanas de aluminio, revisó su flujo de caja operativo tras la implementación de un arancel del 10 % a las importaciones de productos terminados de aluminio.
A pesar de este ajuste, la empresa informó que su desempeño durante el primer trimestre del año cumplió con las expectativas, impulsado por una demanda sólida y una cartera de pedidos (backlog) en niveles récord.
Esta visibilidad operativa permite a la firma mantener sus expectativas de un crecimiento de ingresos de dos dígitos para el resto del año, aunque el EBITDA ajustado se ha reubicado en un rango de entre US$225 millones y US$245 millones.
El cambio en las perspectivas responde a las actualizaciones de la Casa Blanca sobre los aranceles de la Sección 232, emitidas el pasado 2 de abril, que ampliaron los gravámenes al acero, aluminio y cobre para incluir productos terminados y derivados.
José Manuel Daes, director ejecutivo de la compañía, señaló que este desarrollo no estaba contemplado en la guía original de febrero, pero subrayó que la posición competitiva de la firma permanece intacta gracias a su modelo de integración vertical.
Estrategia de mitigación y proyecciones de Tecnoglass para 2027
Para contrarrestar el impacto neto estimado en US$50 millones, Tecnoglass ha puesto en marcha un plan de respuesta que incluye acciones sobre los precios y optimización de costos.
La compañía anunció incrementos en sus tarifas que entrarán en vigor para los pedidos realizados desde principios de mayo, cuyos beneficios comenzarán a reflejarse en los resultados financieros de la segunda mitad del año.
Adicionalmente, la empresa está implementando medidas de eficiencia operativa que incluyen una mayor automatización de procesos, mejoras en la cadena logística y una racionalización de su plantilla de personal.
Según Santiago Giraldo, director financiero de la firma, estas iniciativas permitirán compensar parcialmente el golpe arancelario durante 2026 y se espera que neutralicen el impacto por completo para el año fiscal 2027.
Tecnoglass, que genera el 95 % de sus ingresos en el mercado estadounidense, reiteró que la demanda de sus productos de alta gama se mantiene fuerte tanto en el sector residencial como en el comercial. La compañía ampliará estos detalles financieros y presentará sus resultados completos del primer trimestre durante los primeros días de mayo.