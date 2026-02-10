Los planes de Tecnoglass para 2026: crecimiento a doble dígito y búsqueda de nueva planta en EE. UU.

En medio de un entorno dinámico para la región, Tecnoglass ha venido reportando resultados positivos con un crecimiento de doble dígito en ingresos durante 2025, y superando algunos aspectos que marcaron la dinámica empresarial el año pasado tales como los aranceles y otras medidas proteccionistas del Gobierno de Estados Unidos que incrementaron costos.
“Fue un año de retos, pero terminamos creciendo lo que la competencia nuestra en EE. UU. no hizo”, expresó Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, en diálogo con Valora Analitik.
Otro factor importante fueron las inversiones que realizó la compañía. Sobre eso, el ejecutivo habló de un total de más o menos US$100 millones, de los cuales US$20 millones fueron destinados a la compra de una empresa en la Florida “donde queremos diversificar la operación”. Mientras que el resto fue invertido en terrenos, planta, y equipos.
Tecnoglass sigue creciendo y actualmente tiene una capacidad instalada cercana de US$1,3 billones, lo que significa que aún tiene capacidad para seguir creciendo “frente al aproximado de un poco menos de US$1 billón que debemos estar cerrando en ingresos en el 2025”.
Y aunque este año se perfila movido en temas políticos y comerciales, la compañía proyecta crecer a doble dígito nuevamente. “Creemos que es posible porque tenemos una expansión geográfica hacia el oeste de Estados Unidos, hacia la parte central y hacia el noreste, y además habíamos lanzado un producto diferente de ventanería de vinilo que es muy nuevo y que se está expandiendo”.
Sin embargo, lo anterior, advirtió Giraldo, se encuentra condicionado por factores macroeconómicos en cuanto a tasas de interés y confianza del consumidor.
Tecnoglass avanza para tener su primera planta propia en la Florida
Ante la pregunta, el director financiero y de relacionamiento con inversionistas de la multinacional barranquillera no lo descartó. “La idea es evaluar si podemos tener una planta greenfield, desde cero”.
Entre los detalles del avance, Giraldo reveló a este medio que están evaluando un par de terrenos y formas, “entre otras con automatización, para hacerla altamente eficiente y cercana a la planta en Colombia”.
Al tiempo, agregó: “Este año vamos a realizar todo el análisis y viendo la dinámica de mercado para ver cómo evoluciona”.
Recompra de acciones e incremento del salario mínimo en Colombia
Cabe recordar que la Junta Directiva anunció la ampliación del programa de recompra de acciones a US$150 millones. Anteriormente solo contaban con US$50 millones, de los cuales US$23 habían sido gastados a noviembre de 2025.
Aunque no entregó más detalles, si mencionó que “la idea es hacer uso del programa”.
Con relación al incremento del 23 % del salario mínimo por el Gobierno de Gustavo Petro, Santiago Giraldo rescató que la compañía desde antes ha venido pagando por encima de ese valor.
Sin embargo, dijo que “con el ajuste tan pronunciado del Gobierno este año, nuestros ajustes fueron menores y llevamos a los empleados de nuevo un poco más más arriba del salario mínimo, pero no en la misma magnitud donde veníamos”.
Pero también alertó que “habrá que buscar cómo nosotros nos volvemos más eficientes, cómo continuamos ganando mercado y logramos un apalancamiento operativo que nos ayude a compensarlo que se podría perder en márgenes a raíz de estos incrementos”.
