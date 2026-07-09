Continuidad de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol quedaría en vilo por esta causa

La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) volvió a quedar en el centro del debate tras la presentación de un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte contra la inscripción del actual Comité Ejecutivo. La actuación fue promovida por el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, quien solicita revisar el acto administrativo mediante el cual fue inscrita la dirección de la Federación.
El recurso no implica, por ahora, la salida de Jesurún de la presidencia de la FCF. Mientras el Ministerio del Deporte estudia la solicitud y adopta una decisión, el dirigente barranquillero continúa ejerciendo sus funciones al frente del organismo.
La existencia del recurso fue confirmada por el propio Cadena y dada a conocer inicialmente por el periodista Gabriel Meluk. Ahora corresponderá a MinDeporte analizar los argumentos presentados y definir si mantiene o modifica la inscripción del actual Comité Ejecutivo.
El caso vuelve a abrir el debate sobre la permanencia de los directivos en los organismos deportivos colombianos y el alcance de las normas que regulan sus períodos de administración, un aspecto que será clave en el análisis que realice el Ministerio del Deporte.
¿Por qué fue presentado el recurso contra la inscripción de Ramón Jesurún?
El recurso presentado por José Augusto Cadena busca que el Ministerio del Deporte reconsidere la inscripción del actual Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Según ha explicado el dirigente del Cúcuta Deportivo, la solicitud parte de una interpretación sobre los períodos que ha ejercido Ramón Jesurún dentro de la Federación.
Cadena sostiene que el tiempo que Jesurún ocupó otros cargos dentro del Comité Ejecutivo también debería ser tenido en cuenta al momento de establecer si podía integrar nuevamente ese órgano de dirección.
Ese planteamiento reabre una discusión que ya se había presentado en anteriores procesos relacionados con la dirigencia del fútbol colombiano y que ahora vuelve a llegar al Ministerio del Deporte para su análisis.
Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha informado cambios en la conformación de su Comité Ejecutivo y continúa desarrollando sus actividades con normalidad.
¿Qué sigue en el proceso que estudia el Ministerio del Deporte?
Tras la radicación del recurso, corresponde al Ministerio del Deporte estudiar los argumentos presentados y adoptar una decisión administrativa. Ese análisis definirá si mantiene vigente la inscripción del Comité Ejecutivo o si considera necesario modificarla.
Mientras ese trámite avanza, no existe ninguna decisión que suspenda los efectos de la inscripción ni que implique la salida de Ramón Jesurún de la presidencia de la Federación. Por esa razón, el dirigente conserva plenamente sus funciones.
Será durante este proceso cuando el Ministerio examine el alcance de la normativa aplicable y la forma en que deben contabilizarse los períodos ejercidos por los integrantes de los órganos de administración de las federaciones deportivas.
Recomendado: Contrato de Néstor Lorenzo con Colombia: hasta cuándo va y qué pasará tras la eliminación del Mundial
La decisión que finalmente adopte la cartera del Deporte no solo resolverá este caso en particular, sino que también podría convertirse en un referente para futuros procesos de elección e inscripción de directivos en las federaciones deportivas del país, al definir el alcance de las reglas que regulan su permanencia en esos cargos.
De momento, el trámite continúa en etapa administrativa y no existe un pronunciamiento oficial que modifique la composición del actual Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.