Comenzaron las obras de transformación del Atanasio Girardot: así será el estadio de Medellín

La transformación del estadio Atanasio Girardot entró oficialmente en marcha. La Alcaldía de Medellín confirmó que obtuvo la licencia de construcción para iniciar las primeras intervenciones del proyecto de renovación, una obra que contará con una inversión de $752.000 millones y que aumentará la capacidad del escenario de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores.
El primer paso será el desmonte de la cubierta occidental, una estructura que ha acompañado al estadio durante 73 años y cuya intervención marcará el comienzo visible de las obras. La licencia fue expedida por la Curaduría Urbana luego de que el proyecto cumpliera los requisitos técnicos, urbanísticos, ambientales y normativos exigidos.
La renovación contempla una intervención sobre 55.600 metros cuadrados del estadio y otros 53.056 metros cuadrados de espacio público. Además del incremento en la capacidad, el proyecto incluye la construcción de una nueva gradería y la renovación completa de la silletería.
Con la aprobación de la licencia también comenzará el proceso para contratar las siguientes fases de la obra, con el objetivo de avanzar en la modernización del principal escenario deportivo de Medellín.
Renovación del Atanasio Girardot: así será el cronograma de las obras
La primera fase estará concentrada en el retiro gradual de la cubierta occidental. Según el cronograma oficial, este proceso se extenderá durante aproximadamente 75 días.
Durante los primeros 15 días se realizará la movilización, el montaje y la puesta en funcionamiento de la maquinaria especializada, entre la que se encuentran grúas móviles telescópicas, plataformas hidráulicas y equipos de corte con hilo diamantado.
Los cerca de 60 días restantes estarán dedicados al desmonte de la estructura mediante un procedimiento técnico y controlado, con el fin de cumplir el cronograma previsto para esta etapa del proyecto.
Mientras avanza esta intervención, la Alcaldía también desarrollará el proceso de contratación de la nueva obra y la adjudicación de la primera etapa constructiva, que permitirá dar continuidad a la renovación del estadio.
¿Cuándo cerrará el Atanasio Girardot y qué pasará con Nacional, Medellín y los conciertos?
La Alcaldía de Medellín aseguró que el Atanasio Girardot continuará operando con normalidad durante el segundo semestre de 2026, por lo que los partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín, así como los conciertos y demás eventos programados, podrán realizarse sin cambios.
Para evitar afectar la programación, las obras se suspenderán cuando haya compromisos deportivos o espectáculos, entre ellos los eventos previstos durante la Feria de las Flores.
Durante esta primera etapa también permanecerán habilitados el Puesto de Mando Unificado y la zona de palcos, con el propósito de garantizar el funcionamiento del escenario mientras avanzan los trabajos.
El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el cierre total del estadio será necesario en el segundo semestre de 2027, cuando la renovación entre en una nueva fase de ejecución.
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De acuerdo con el cronograma presentado previamente por la Alcaldía de Medellín, la ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de 18 meses, por lo que la entrega del estadio renovado está proyectada para diciembre de 2027, siempre que las obras avancen conforme a los tiempos establecidos.
La transformación del Atanasio Girardot es uno de los principales proyectos de infraestructura deportiva que adelantan el Inder Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), y busca ampliar la capacidad del escenario, modernizar sus instalaciones y adecuarlo para recibir eventos deportivos y de entretenimiento de mayor escala.