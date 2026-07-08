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Venezuela tiene Ley de Hidrocarburos: reforma busca abrir el país a inversiones en petróleo y gas

Los objetivos serán revitalizar la industria energética venezolana y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos.

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Gas de Venezuela. Imagen: PDVSA
Gas de Venezuela. Imagen: PDVSA

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva Ley de Hidrocarburos. La medida busca dinamizar la inversión en la industria petrolera venezolana y avanzar en su recuperación.

A la vez, la normativa también busca apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por los dos terremotos que, hasta la fecha, han dejado cerca de 3.700 muertos, más de 16.700 heridos y alrededor de 18.000 personas sin vivienda, se mencionó en Infobae.

Venezuela tiene Ley de Hidrocarburos: reforma busca abrir el país a inversiones en petróleo y gas

Debe señalarse que la política energética de ese país ha dado un viraje tras las acciones que EE. UU. llevó a cabo el 3 de enero de 2026, cuando tropas estadounidenses irrumpieron en Caracas y retiraron del poder a Nicolás Maduro. Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y, en ese momento, el presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que las inversiones necesarias para reconstruir la industria petrolera venezolana ascenderían a cerca de US$100.000 millones.

Sin embargo, la firma de esta ley no ha sido la única medida orientada a revitalizar la industria energética venezolana. En junio de 2026, EE. UU. amplió las licencias para que BP (British Petroleum), Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell pudieran operar en ese país.

Lo anterior se realizó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro. Esta entidad expidió nuevas licencias que sustituyeron las emitidas en febrero y marzo de 2026, autorizando a estas compañías energéticas a desarrollar operaciones en Venezuela.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Imagen: Prensa Presidencial de Venezuela.

En los mismos documentos se estableció que cualquier controversia derivada de estas operaciones podrá resolverse en EE. UU., Francia, Singapur o el Reino Unido. Asimismo, se indicó que cualquier transacción con el Gobierno de Venezuela, con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) o con cualquiera de sus filiales deberá interpretarse y ejecutarse conforme a la legislación y jurisdicción estadounidense.

Adicionalmente, quedaron prohibidas las transacciones relacionadas con Rusia, China, Irán, Cuba y Corea del Norte.

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Tags: Venezuela, empresas, empresas en Colombia, energía
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