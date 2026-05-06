Megaobra del Atanasio Girardot ya tiene condiciones para su construcción: Esto costará

La Alcaldía de Medellín avanzó en la estructuración del proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot con la publicación de los prepliegos en Secop II, un paso previo clave para abrir el proceso de contratación. El anuncio fue hecho por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que esta etapa permitirá definir las condiciones técnicas, jurídicas y financieras del proyecto.
Los documentos oficiales revelan que el presupuesto preliminar estimado para la intervención asciende a $415.764 millones, lo que ubica esta iniciativa como una de las inversiones más altas en infraestructura deportiva de la ciudad en los últimos años. El proceso será liderado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad encargada de estructurar y ejecutar proyectos urbanísticos de gran escala.
De acuerdo con la ficha técnica publicada, la intervención no se limita a una obra puntual, sino que hace parte de una operación urbana integral sobre la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Esto implica no solo la modernización del estadio, sino también la transformación del entorno, con impacto en espacio público, movilidad, usos del suelo y actividad económica.
La administración distrital abrió además una fase de consulta al mercado mediante una solicitud de información (RFI), con el fin de recibir observaciones de empresas nacionales e internacionales interesadas. Este proceso estará abierto hasta el 21 de mayo de 2026 y busca ajustar los pliegos definitivos antes de la apertura formal de la licitación.
Presupuesto, alcance y modelo de contratación del estadio Atanasio Girardot
El costo total estimado del proyecto se divide en varios componentes. El costo directo de obra alcanza los $327.560 millones, al que se suman $51.623 millones por administración, $16.378 millones de utilidad, y otros rubros como logística, pólizas y operación.
La intervención contempla tres grandes frentes: demoliciones, construcción de nuevas estructuras y adecuaciones internas y externas. Entre las obras previstas están la ampliación de graderías, nuevas estructuras metálicas, renovación de redes, urbanismo y modernización general del escenario.
Uno de los elementos clave del modelo es que algunos materiales estratégicos, como acero, concreto y estructuras metálicas, serán suministrados directamente por la entidad, lo que busca reducir riesgos asociados a precios y disponibilidad en el mercado.
El proceso de contratación se realizará bajo la modalidad de invitación abierta, debido a que supera ampliamente los 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el proyecto se ejecutará por fases, lo que permitirá contratar diferentes componentes de manera independiente o mediante esquemas como patrimonios autónomos o alianzas con el sector privado.
Otro punto relevante es el uso de metodología BIM y estándares internacionales como la norma ISO 19650, lo que apunta a mejorar la planeación, seguimiento y control de la obra.
Operación urbana y sostenibilidad financiera del proyecto
Los documentos establecen que el proyecto no será tratado como una obra pública tradicional. En cambio, se enmarca como una operación urbana bajo la Ley 388 de 1997 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.
Esto significa que la intervención busca generar valor económico a partir del suelo, incluyendo mecanismos como aprovechamiento inmobiliario, usos mixtos y captura de plusvalías. La EDU podrá estructurar alianzas estratégicas, esquemas fiduciarios y modelos de negocio que permitan la sostenibilidad financiera del proyecto en el largo plazo.
La transformación incluye no solo el estadio, sino su entorno, con la creación de nuevas dinámicas comerciales, culturales y recreativas. Según la ficha técnica, esto podría generar incremento en el valor del suelo y consolidar nuevas centralidades urbanas en Medellín.
En paralelo, la invitación a presentar observaciones busca identificar potenciales oferentes y validar las condiciones del proceso. La EDU aclaró que esta etapa no es vinculante ni implica adjudicación, sino que sirve como insumo para ajustar los pliegos definitivos.
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El alcalde Gutiérrez indicó que el avance en Secop II marca el inicio formal de la estructuración contractual del proyecto. Con la retroalimentación del mercado y los ajustes técnicos, la ciudad quedará lista para abrir la licitación y avanzar hacia la fase constructiva de una de sus principales apuestas de infraestructura deportiva.