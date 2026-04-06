Ya hay fecha para que comiencen las obras del nuevo Atanasio Girardot

La ampliación del estadio Atanasio Girardot ya tiene un cronograma definido por la Alcaldía de Medellín y se convierte en uno de los proyectos de infraestructura deportiva con fechas más concretas en Colombia. El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez confirmó que el proceso inicia durante este mes con la publicación de los pliegos de la licitación pública.
El calendario oficial establece que la adjudicación del contrato se realizará entre junio y julio, un periodo clave en el que se definirá el constructor encargado de ejecutar una de las obras más ambiciosas de la ciudad. De cumplirse ese plazo, las obras comenzarían en julio de este mismo año.
El tiempo de ejecución proyectado es de aproximadamente 18 meses, lo que llevaría la entrega del estadio ampliado a diciembre de 2027. Este plazo coincide con los tiempos promedio de proyectos de gran escala como los de Barranquilla y Bogotá, aunque dependerá de factores como la estructuración financiera, licencias y ejecución técnica.
Actualmente, el estadio tiene una capacidad cercana a los 45.000 espectadores, pero con la ampliación se proyecta llegar a 66.000. Esto implica que el nuevo Atanasio Girardot estaría listo en menos de dos años y medio desde la apertura del proceso licitatorio, si se cumplen los tiempos establecidos por la administración distrital.
Cronograma del Atanasio Girardot: fechas clave del proyecto
El proyecto tiene cuatro momentos principales que marcarán su desarrollo. El primero es este mes, en el que se publicarán los pliegos de condiciones. Este paso abre oficialmente la competencia entre empresas interesadas en ejecutar la obra.
El segundo hito es la adjudicación, prevista entre junio y julio de 2026. En este punto se seleccionará el contratista y se firmará el contrato, lo que permitirá avanzar hacia la fase constructiva.
El tercer momento es el inicio de obras, programado para julio de 2026. Este arranque coincidiría con el segundo semestre del año, una etapa en la que tradicionalmente se ejecutan proyectos de infraestructura pública en Colombia tras la definición presupuestal.
El cuarto y último hito es diciembre de 2027, fecha estimada de entrega. Esto implica que el proyecto tendría una duración cercana a 18 meses desde el inicio de construcción, un plazo que lo ubica en línea con remodelaciones recientes en la región.
El cronograma del estadio está articulado con la renovación de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, que también se ejecutará por fases. Aunque la Alcaldía no ha detallado fechas exactas para todos los escenarios, la intervención general se moverá en paralelo con las obras del estadio principal.
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El alcalde Gutiérrez ha señalado que el objetivo es que la transformación del complejo avance entre 2026 y 2027, con entregas progresivas en algunos espacios deportivos. Esto permitiría mantener parcialmente la operación del complejo mientras se ejecutan las obras principales.