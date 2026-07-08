Dólar en Colombia rebota a $3.340 tras aceleración de la inflación local y tensión entre EE. UU. e Irán

Luego de marcar mínimos de varios años, el dólar estadounidense en Colombia registró un rebote técnico en la sesión de hoy, avanzando $14 para cerrar en un precio promedio de $3.340, frente al registro del martes ($3.326).
Durante la jornada, la tasa de cambio cotizó bajo una alta volatilidad, muy influenciada por noticias clave tanto de la coyuntura geopolítica internacional como del frente de precios internos.
El dólar en Colombia abrió las operaciones en $3.323 y marcó un mínimo intradía de $3.321,25. Sin embargo, la ola global de aversión al riesgo y la recomposición de portafolios terminaron por impulsar la divisa hasta un techo de $3.350, antes de moderarse en su precio final de cierre.
De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores, el panorama actual configura un contrapeso de fuerzas para la tasa de cambio local: por un lado, la aversión global al riesgo empuja al dólar; por el otro, el encarecimiento del petróleo mejora los términos de intercambio de Colombia y se combina con la certeza de un Banco de la República contractivo tras las malas cifras del IPC de junio.
En el contexto internacional, el Índice DXY avanzó un 0,05 %, ubicándose en 101,07 unidades.
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, destacó que el avance del dólar responde al nerviosismo global por Medio Oriente y la aceleración de la inflación, proyectando un canal de fluctuación al alza de cara a las próximas jornadas.
Inflación al 6 % y métricas básicas disparadas alejan recortes de tasas
El mercado cambiario local operó con especial atención al informe de precios publicado por el DANE y el análisis de las medidas núcleo del Banco de la República.
Los datos confirmaron que la inflación general de junio continuó su aceleración, encadenando cuatro meses al alza y alcanzando su nivel más alto desde 2024.
Las métricas de inflación estructural del BanRep mostraron un deterioro preocupante. La medida núcleo 15 (que excluye los 15 rubros más volátiles) escaló del 6,11 % en mayo al 6,30 % en junio (+19 pb). A su vez, la inflación sin alimentos ni regulados —el indicador más observado por la Junta Directiva— subió al 6 % (+2 pb), mientras que la métrica sin alimentos se aceleró de 5,79 % a 5,98 %.
Como factor positivo de oferta de divisas, el DANE reveló que en mayo, las exportaciones crecieron un 19,2 % interanual, alcanzando los US$5.193 millones FOB. En lo corrido de 2026, las ventas externas suman US$23.587,6 millones FOB (+15,4 %).
Trump rompe acuerdo con Irán y detona alarma inflacionaria global
En el plano externo, los mercados globales resintieron el estallido de un severo evento geopolítico.
La confirmación por parte del presidente Donald Trump del fin del acuerdo de paz con Irán reavivó los temores de una escalada militar de grandes proporciones en el Golfo Pérsico, provocando una búsqueda de refugio seguro en el dólar a nivel global.
El deterioro geopolítico provocó una fuerte reacción en los mercados de energía, lo que a su vez ayuda a mitigar las presiones sobre las monedas exportadoras de crudo, como el peso colombiano.
El barril de crudo Brent subió un 6,22 % cotizándose en US$78,77, rozando la barrera de los US$80, mientras que el WTI de EE. UU. se disparó un 5,61 a US$74,39.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,52 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 terminaron en 6,001 % desde los 7,409 % de la sesión previa.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,526 % desde los 12,435 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,976 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,842 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,740 %, frente al 11,720 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,950 %; la jornada anterior en 11,750 %.
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