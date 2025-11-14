Contraloría advierte: Gobierno Petro firmó contratos por $6 billones en un solo día antes de Ley de Garantías

La Contraloría General de la República prendió las alertas por una “concentración inusual de contratación interadministrativa” registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales.
Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68 % del total contratado en la primera semana de noviembre.
Esta es la primera alerta que emite la Contraloría General, en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y que se deriva del seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral.
El ente de control analizó la información reportada en Secop entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, donde se identificó un comportamiento “contractual atípico y altamente concentrado”.
De acuerdo con la Contraloría, durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9 billones, “una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025”, señaló el órgano.
De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68 % de toda la contratación registrada en la semana.
Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico previo.
“Esta concentración atípica en una sola fecha constituye un indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral”, dijo la Contraloría.
De acuerdo con la información recogida, el Departamento de Prosperidad Social fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770.000 millones que equivalen al 8,5 % del total de la contratación del Estado.
En lo que respecta a los contratos en los departamentos, la entidad se encuentra realizando el análisis de los datos para determinar el valor en cada región.
La Contraloría delegada de gestión pública e instituciones financieras, adelanta un seguimiento sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales.
Por último, el ente fiscalizador señaló que: “Este ejercicio permitirá identificar con precisión operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general”.