Contraloría advierte riesgos fiscales para 2026: déficit, deuda y baja ejecución del gasto

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la situación fiscal y presupuestal del país al cierre de 2025 y de cara al Presupuesto General de la Nación (PGN) aprobado para 2026.
El organismo alertó por tres riesgos centrales: el rezago en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, la baja ejecución del gasto, y la alta dependencia del presupuesto de 2026 de una reforma tributaria aún no aprobada.
Según el análisis presentado, la economía colombiana enfrenta presiones relevantes en materia de sostenibilidad fiscal, justo cuando el Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal y proyecta un déficit por encima del límite legal.
Meta de recaudo tributario
De acuerdo con la Contraloría, a octubre de 2025 el recaudo tributario neto alcanzó un cumplimiento del 95,8 %, lo que implica una desviación negativa de $9,8 billones frente a la meta establecida por la DIAN.
El organismo señala que ya existe un “rezago importante” en el cumplimiento de la meta anual de recaudo, y advierte que solo un repunte en los dos últimos meses —por tributos pendientes y por la recuperación económica— podría evitar un cierre crítico.
Este rezago tiene efectos directos sobre la caja del Gobierno Central y sobre la capacidad de ejecutar programas prioritarios en inversión social, infraestructura y funcionamiento.
Ejecución del gasto
El análisis del ente de control también muestra un nivel de ejecución presupuestal inferior al esperado. A octubre de 2025:
- Solo el 67,2 % del presupuesto total había sido obligado.
- La ejecución de inversión se ubicó en 46,6 %, incluso con solo dos meses para cerrar la vigencia.
Si esta tendencia se mantiene, advierte la Contraloría, el país podría enfrentar:
- Altas pérdidas de apropiación presupuestal.
- Constitución de reservas no ejecutadas (situación similar a la registrada en 2024).
- Una menor provisión de bienes y servicios públicos, esenciales para el desarrollo económico.
El organismo pidió al Ministerio de Hacienda realizar los ajustes necesarios antes de terminar el año fiscal para evitar mayores inconvenientes.
Déficit fiscal se dispara al 7,1 % del PIB en 2025
El Ministerio de Hacienda confirmó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2025) la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que permitió un mayor gasto del Gobierno Nacional Central pese a las restricciones en los ingresos.
La decisión se fundamentó en:
- La elevada rigidez del gasto público (92 % es inflexible).
- La necesidad de sostener la demanda agregada mediante gasto estatal.
Con ello, el déficit fiscal proyectado para 2025 llegó a 7,1 % del PIB, superando ampliamente el límite permitido por la regla fiscal.
Panorama 2026: déficit primario empeora pese a más recaudo
Para 2026, el Gobierno proyecta una reducción del déficit total a 6,2 % del PIB, apoyado en:
- Un mayor recaudo derivado de la reforma tributaria (estimada en $16,3 billones).
- Una reducción del pago de intereses cercana a $10 billones.
Sin embargo, la Contraloría advierte que el déficit primario —que excluye pago de intereses— aumentará de -1,45 % a -1,97 % del PIB, deterioro que también ha sido criticado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
El organismo señala que no existe todavía un plan de ajuste creíble que permita retornar a la senda de cumplimiento fiscal.
Deuda pública
Por su parte, el análisis del ente de control estima que la deuda neta llegará al 61,3 % del PIB en 2025, superando en 6,3 puntos el ancla fiscal prevista por ley.
Además, la trayectoria proyectada muestra:
- Un pico del 64 % del PIB en 2027,
- Y una reducción gradual hasta 2036.
Sin embargo, advierte que factores como la diferencia entre tasas de interés reales y crecimiento económico pueden dificultar el cumplimiento de esa senda.
Presupuesto General de la Nación
El Presupuesto General de 2026 asciende a $546,9 billones, un aumento del 4 % frente a 2025. Pero los ingresos proyectados solo suman $530,7 billones, dejando un hueco de $16,3 billones, que se espera cubrir con la nueva reforma tributaria aún en trámite legislativo.
La Contraloría señala contradicciones entre el crecimiento proyectado y la reducción esperada del recaudo tributario de 1,8 %, lo que requiere una aclaración del Ministerio de Hacienda, pues no es normal que con una economía con tasas de crecimiento positivo en dos años consecutivos el recaudo tributario caiga.
En ese sentido, se supone un crecimiento económico de 2,7 % en 2025 y 3 % en 2026. La inflación anual a octubre se ubicó en 5,5 % y se proyecta en 3,2 % para 2026. El precio del petróleo ha mostrado una recuperación y el tipo de cambio se estima en $4.408 para 2026.
El gasto de funcionamiento crece 8,8 %, por encima del crecimiento nominal del PIB (6,3 %), lo que, de acuerdo con la Contraloría, no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto. La deuda pública disminuye en términos absolutos, producto de menores pagos al FMI y operaciones de manejo de deuda.
“La Contraloría, considera finalmente, que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso, y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico”, concluye el comunicado.