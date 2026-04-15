Contraloría alerta por el rezago en inversión y peso creciente de la deuda en el gasto público

El Presupuesto General de la Nación (PGN) registró una ejecución global del 20 % al cierre del primer trimestre de 2026, con obligaciones por $109,56 billones sobre una apropiación definitiva de $547,02 billones, según la Contraloría General de la República (CGR) con corte al 31 de marzo.
El dato más preocupante del balance no es el promedio, sino la distribución: mientras el servicio de la deuda ejecutó el 32,55 % de su apropiación ($32,69 billones de $100,45 billones asignados), la inversión pública apenas llegó al 11,27 %, con obligaciones de $9,96 billones frente a $88,40 billones disponibles.
El funcionamiento, por su parte, avanzó al 18,68 % con $66,91 billones comprometidos de $358,17 billones.
Las que más y menos ejecutan
Por sectores, el Servicio de Deuda Pública encabeza la ejecución general con el 33,1 % sobre $97,19 billones apropiados, seguido por Minas y Energía (26,6 % sobre $13,39 billones) y Educación (22,4 % sobre $88,27 billones).
En el extremo opuesto, Ciencia, Tecnología e Innovación registró apenas el 4 % de ejecución sobre $0,38 billones; Igualdad y Equidad, el 6,1 % sobre $0,32 billones; y Transporte, el 9 % sobre $20,52 billones.
En materia de inversión específicamente, Deporte y Recreación lideró con el 20,5 % ejecutado sobre $0,44 billones, seguido por el Congreso de la República (17,9 % sobre $0,20 billones) y Minas y Energía (17,8 % sobre $10,14 billones).
Los sectores con menor ejecución de inversión fueron Interior (1,8 % sobre $0,42 billones), Salud (2,9 % sobre $2,62 billones) y Ciencia y Tecnología (3,1 % sobre $0,35 billones).
La CGR también encendió una alerta por el rezago presupuestal acumulado para 2026, que asciende a $48,9 billones —$48,04 billones en reservas y $0,86 billones en cuentas por pagar—, una cifra que refleja compromisos pendientes que presionarán la caja en los próximos meses.
Una tendencia que se consolida desde 2021
Los datos del trimestre no son un hecho aislado, sino la expresión más reciente de una tendencia estructural que la Contraloría viene documentando desde 2021.
En ese año, el gasto total del PGN fue de $300 billones, cuatro años después, en 2025, el gasto total creció a $448 billones, pero la composición se transformó de fondo: el servicio de la deuda escaló al 23 % y la inversión retrocedió al 11 % ($50 billones).
Para la CGR, esta evolución no es sostenible. En su hoja de ruta para el próximo gobierno, el ente de control llama a transformar la calidad del gasto —»no se trata de gastar más, sino de gastar mejor»— y a cerrar las brechas en la ejecución presupuestal, bajo la premisa de que «cada peso no ejecutado es una oportunidad perdida para los ciudadanos».