Contraloría cuestiona emergencia económica y pide recorte responsable del gasto

La Contraloría le hizo un llamado de atención al Ministerio de Hacienda para que considere las medidas que tomará frente al proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación.
La alerta llega por el plan que tiene el Gobierno de declarar emergencia económica. El órgano de control dice que la alternativa más viable es hacer recorte del gasto “el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92 % del presupuesto es inmodificable”.
Las recomendaciones de la Contraloría
Asimismo, sostiene que es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios fiscales a largo plazo.
“Colombia ha mantenido históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto”, dijo la Contraloría.
Por otro lado, señaló que, aunque la deuda pública debe mantenerse exenta de recortes por el historial de cumplimiento crediticio del país, el Gobierno puede reducir parte de este gasto mediante operaciones de manejo de deuda.
El ente de control advirtió sobre la rigidez del gasto en rubros como personal, pensiones y transferencias —en especial las del Sistema General de Participaciones—, pero planteó que el Ministerio de Hacienda puede identificar ajustes en componentes operativos como contratación y viáticos. En materia de inversión, indicó que, pese a ser el rubro más flexible, existen restricciones por compromisos de vigencias futuras, por lo que pidió priorizar proyectos con alto impacto macro-regional y capacidad de impulsar la estabilidad económica y la transformación productiva.
Asimismo, la Contraloría instó a mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, tras evidenciar bajos niveles tanto en el presupuesto total como en inversión, especialmente en 2024 y en lo corrido de 2025. También recomendó acelerar la modernización de la DIAN y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión para aumentar el recaudo tributario efectivo. Finalmente, subrayó la necesidad de que los recortes se hagan de manera transparente y participativa, con una comunicación clara de criterios e impactos, y reiteró la importancia de reafirmar la disciplina fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
