El Senado de la República citó a sesión extraordinaria para adelantar un debate de control político en torno a la declaratoria de emergencia económica realizada por el Gobierno Nacional. El encuentro tendrá lugar el próximo 27 de enero y se llevará a cabo en modalidad mixta.
“Es necesario que el país conozca las motivaciones detrás de estas inéditas medidas que no solo pondrán en riesgo la estabilidad económica sino que no resolverán los problemas de caja de una Nación necesitada de un ambicioso paquete de recortes (especialmente en materia de gastos de funcionamiento), no de nuevos incrementos de impuestos, ampliación de la base gravable, recaudo o venta de (TES)”, resalta la orden del día.
A la sesión están convocados todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro para que rindan un informe sobre el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que pone en marcha este estado de emergencia.
De acuerdo con el Legislativo, se hace necesaria esta convocatoria para que se den a conocer de manera “detallada, clara y suficiente” las razones, alcances, objetivos y consecuencias de la emergencia económica.
“El Congreso tiene la responsabilidad de dar el debate democrático, para así evaluar si la emergencia declarada responde efectivamente a hechos sobrevinientes, graves e imprevisibles, o si, por el contrario, los problemas que se pretenden atender tal y como hemos advertido podrían resolverse mediante los mecanismos ordinarios de política pública y disciplina fiscal”, señaló.
Destacado: Presidente de la Corte Constitucional habría solicitado suspender el decreto de emergencia económica
Cabe recordar que el debate se iba a llevar a cabo el pasado 29 de diciembre. No obstante, no tuvo lugar debido a que no se había cumplido el plazo de cinco días para que los ministros respondieran el cuestionario de 22 preguntas.
También se citó a debate de control político por la operación de la venta de bonos (TES) por $23 billones a un único comprador extranjero. Con esto, se busca determinar si las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia de endeudamiento “guardan coherencia con el marco constitucional, con la disciplina fiscal y con las medidas extraordinarias adoptadas”.
El Senado pedirá que el Ministerio de Hacienda rinda un informe para conocer si dicha colocación se ajustó a los principios de publicidad, concurrencia, eficiencia y sostenibilidad “que deben regir la administración de la deuda pública”.
Destacado: DIAN reportó millonario recaudo por alivios tributarios a pocos días de haber iniciado emergencia económica
—