Corcho, Cepeda y Quintero irán a la consulta del Pacto Histórico para la Presidencia de Colombia

El movimiento político Pacto Histórico reveló que el próximo 26 de octubre llevará a cabo una consulta para seleccionar a su candidato presidencial entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, reduciendo el número de aspirantes de nueve a tres.
Esto significa que María José Pizarro, Susana Muhamad, Gustavo Bolívar, Gloria Inés Ramírez, Gloria Flórez y Ali Bantu Ashanti desistieron de su candidatura y de sus intenciones para llegar a la Casa de Nariño.
En sondeos publicados en meses previos, cuando la baraja incluía a otros líderes del Pacto Histórico, los candidatos más aventajados parecían ser Gustavo Bolívar y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica de julio de 2025, por ejemplo, mencionaba que Quintero había llegado al 8,1 %, mientras Bolívar era el tercer candidato con más posibilidades (10,5 %) después de Miguel Uribe y Vicky Dávila.
En sus redes sociales, Bolívar publicó un video en el que contó que a pocas horas de vencerse el plazo para inscribir la precandidatura a la consulta que seleccionará el candidato del Pacto Histórico a la presidenciales de 2026 tomo la decisión de no inscribirse.
Aunque calificó su retiro como doloroso, dijo que había resuelto “con mucha alegría y amor apoyar a Iván Cepeda, que es un hombre que sí me representa, coherente, decente. Voy a trabajar por su campaña con mucha grandeza”.
También manifestó su apoyo oficial a la candidatura presidencial de Cepeda la senadora María José Pizarro. En su cuenta de X escribió: “Estaré, como siempre, del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad”.
Bolívar fue enfático en que como precandidato no estaba de acuerdo en suscribir un convenio según el cual si no era elegido tenía que apoyar a quien ganara en la consulta del Pacto Histórico.
“Hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me va obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias, con muchas sombras y con un candidato sobre el que tengo muchas dudas, imputado por corrupción. Esto es una cuestión de principios y de ética. Mi coherencia está por encima de cualquier ambición política”, dijo.
Aunque Quintero tiene gran capacidad de movilización, también genera controversia y rechazo en algunos sectores, incluso dentro de la izquierda.
