Corredor Soacha – Bogotá tendrá gran cambio que mejorará la movilidad a fin de año

Ante el aumento considerable en el flujo vehicular previsto para el cierre de año, las autoridades distritales y departamentales activaron un plan especial de movilidad con el propósito de facilitar la salida de viajeros por la Autopista Sur, uno de los corredores más transitados durante la temporada decembrina. Esta estrategia busca responder a la alta demanda de desplazamientos que se concentra en los últimos días del año, cuando miles de ciudadanos salen de Bogotá y de municipios de la Sabana hacia distintos destinos del país.
El panorama presenta una complejidad adicional debido a las obras que actualmente se ejecutan en las fases 2 y 3 del proyecto TransMilenio hacia Soacha. Estos trabajos han reducido la capacidad vial de algunos tramos, pasando de tres a dos carriles, lo que incrementa el riesgo de congestión. Como medida de mitigación, en jurisdicción del municipio de Soacha se habilitó un carril adicional, conocido como carril paralelo o tercer carril, que estará operativo hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta habilitación permitirá mejorar la salida de vehículos provenientes de Bogotá y de la Sabana, especialmente en los puntos de mayor concentración de tráfico.
De manera complementaria, dentro de la denominada operación éxodo se dispuso un carril adicional con desvío a la altura de la calle 18 con Autopista Sur. Esta intervención busca agilizar la circulación y reducir los tiempos de desplazamiento en los sectores más críticos. Sin embargo, las autoridades fueron enfáticas en advertir que, pese a las medidas adoptadas, podrían registrarse represamientos en determinados horarios, especialmente durante las horas pico.
¿Qué otras medidas complementarias mejorarán la movilidad en Soacha y Bogotá?
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, explicó que el plan de manejo de tráfico tiene como objetivo principal ordenar la movilidad y minimizar los impactos de la alta demanda vehicular. No obstante, insistió en que el éxito de la estrategia también depende del comportamiento de los conductores.
En ese contexto, recomendó utilizar corredores alternos como Mondoñedo, Canoas y Chusacá, los cuales permiten evitar el paso por el casco urbano de Soacha y conectarse de forma más directa con la concesión de la vía al Sumapaz. Asimismo, reiteró la importancia de planear los viajes con antelación, evitar desplazamientos en horas de mayor congestión, respetar la señalización vial, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Para garantizar un mejor flujo vehicular, se definieron cinco líneas de acción prioritarias. Entre ellas se destaca la presencia permanente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, así como de agentes de movilidad de Bogotá y Soacha, con el apoyo de los equipos GPS de la Gobernación de Cundinamarca. Adicionalmente, se realizará monitoreo en tiempo real mediante el uso de drones, lo que permitirá identificar de manera oportuna los puntos críticos y atenderlos con rapidez.
Otra de las medidas contempladas es la coordinación semafórica con Bogotá, mediante la aplicación de esquemas de dos por uno o tres por uno, de acuerdo con la demanda vehicular. En sectores como Unisur y el denominado “Terminalito” se reforzará el control al ascenso y descenso de pasajeros, mientras que se mantendrá la restricción para vehículos de carga con peso superior a 3,4 toneladas durante los días de mayor congestión, con el fin de priorizar la movilidad de los viajeros.