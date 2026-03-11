Corte dictó medida de aseguramiento contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el caso de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó por el delito de cohecho en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) a cinco congresistas y también a un excongresista, a causa de una presunta aceptación de dádivas con la finalidad de comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El ente judicial tomó la medida durante una sesión extraordinaria.
Adicionalmente, dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario a Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique, ambos miembros de la Cámara de Representantes en Colombia.
A lo anterior se añade que también se pronunció en los procesos contra Liliana Esther Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz. Sin embargo, ellos seguirán en libertad.
La Corte manifestó que estos hechos se dieron en el segundo semestre de 2023, lapso en el que los legisladores, integrando la comisión mencionada, aceptaron ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de dar aval y respaldar las decisiones de esa cartera gubernamental.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas por el trámite de esos créditos sería el impulso de la contratación y obras de interventoría a tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar”, mencionó la Corte.
Según el ente judicial, hubo varios encuentros en los que se definieron los montos en los cuales los representantes se beneficiarían a cambio de comprometer sus funciones. Con lo cual, la Sala expresó que se pudo cometer el delito de cohecho impropio. La entidad concluyó que esta decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.
