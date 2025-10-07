Corte Suprema solicita que investiguen a Ricardo Roa y a ministro de Salud por gastos en campaña Petro

Este martes 7 de octubre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para iniciar una investigación contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por unas irregularidades detectadas en los registros de gasto de campaña del Pacto Histórico al Senado.
Según informaron, fue agregado como gasto de campaña al Senado el contrato de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por más de $1.200 millones, siendo estos usados por la campaña Petro presidente durante la consulta interna del Pacto Histórico, explicó la Corte.
“El servicio de transporte aéreo contratado por la campaña al Senado verdaderamente fue utilizado para satisfacer un requerimiento y brindar un servicio a la campaña simultánea del entonces precandidato Gustavo Petro Urrego en la consulta interna para elegir candidato único a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico”.
La implicación de Jaramillo radica en que en su momento era el gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado, mientras que Roa asumía como gerente de la campaña de Petro a la Presidencia.
Más detalles de los hallazgos contables
La Sociedad Aérea de Ibagué registró inicialmente 27 desplazamientos aéreos que sumaron 72 horas de vuelo a nombre del cliente “Campaña Petro”. No obstante, de acuerdo con CAMBIO, los formatos fueron modificados por orden del jefe de la coordinadora de vuelos, dejando solo tres vuelos a nombre de la campaña presidencial y reportando los 24 restantes al cliente “Campaña Senado”.
El hallazgo principal de la investigación de la Corte Suprema de Justicia, al cual tuvo acceso la revista, es que la totalidad de los servicios de Sadi que fueron contratados con la campaña al Senado en realidad se prestaron a la campaña de Petro para la consulta interna del Pacto Histórico.
La bitácora de vuelos también dejó ver que los desplazamientos eran solicitados por Laura Sarabia (coordinadora de agenda) y los pasajeros habituales eran Petro, su familia, su esquema de seguridad, la misma Sarabia y Armando Benedetti.