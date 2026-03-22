En 2026, Costa Rica duplicará su inversión de promoción turística en Colombia, en una apuesta que refleja el peso que ganó este mercado para el país centroamericano. Así lo aseguró Ivette Rodríguez, jefa del departamento de segmento vacacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en entrevista con Valora Analitik.
Colombia ya es el principal emisor de viajeros hacia Costa Rica en Sudamérica. En 2025, más de 34.000 colombianos visitaron ese país, con un crecimiento cercano al 12 %, y solo en enero de 2026 el flujo subió 18 % frente al mismo mes del año anterior.
Para el ICT, la oportunidad no está solo en aumentar el volumen de visitantes, sino en consolidar un perfil de viajero con mayor gasto, estadías más largas y más interés por experiencias de naturaleza, bienestar y turismo corporativo.
La estrategia para 2026 incluye alianzas con aerolíneas como Avianca, Wingo y Copa, campañas dirigidas al consumidor final y un mayor trabajo con agencias y mayoristas para mejorar el posicionamiento del destino entre los colombianos.
Costa Rica quiere dejar atrás la etiqueta de sol y playa
Uno de los focos de la estrategia es cambiar la percepción del destino. Costa Rica quiere diferenciarse de la oferta tradicional de playa y resort para competir con una propuesta más asociada a naturaleza y bienestar.
Según explicó Rodríguez a Valora Analitik, el modelo turístico del país se ha construido durante décadas sobre recorridos de múltiples destinos en un solo viaje. La idea es que el visitante combine selva, volcanes, montaña y playa, y no permanezca toda la estadía en un solo punto.
Ese atributo, además, se apoya en la posibilidad de recorrer el país por carretera, un elemento que el ICT considera relevante para el mercado colombiano. La facilidad de movimiento permite diseñar viajes más flexibles y completos, algo que encaja con un turista que busca experiencias más personalizadas.
El otro gran eje es el bienestar. Costa Rica quiere posicionarse con más fuerza en segmentos ligados a desconexión, descanso activo y contacto con la naturaleza. En esa oferta entran actividades como yoga en entornos naturales, caminatas, observación de fauna y experiencias enfocadas en reconectar con el entorno.
A eso se suma la sostenibilidad como parte del producto. Cerca del 26 % del territorio costarricense está bajo alguna categoría de protección, una base que sostiene buena parte de su oferta turística y que también se conecta con iniciativas del sector para conservación y compensación de emisiones.
La visa sigue siendo el principal freno
Pese al crecimiento del mercado colombiano, el principal obstáculo sigue siendo migratorio. Los viajeros colombianos aún necesitan visa para ingresar a Costa Rica, lo que introduce una barrera en la decisión de viaje y limita el potencial de expansión del mercado.
Rodríguez reconoció en la entrevista que, aunque se han buscado mecanismos para facilitar el trámite con apoyo de agencias y operadores, la exigencia sigue afectando especialmente a los viajeros que están fuera de Bogotá debido a los trámites presenciales en la embajada.
Destacado: Costa Rica registra récord de turistas colombianos en 2025. La expectativa del sector está puesta en la Alianza del Pacífico. Costa Rica avanza en su proceso de adhesión, y una eventual incorporación podría abrir la puerta a una flexibilización en las condiciones de ingreso para los colombianos.