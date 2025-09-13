Coviandina anunció plan de contingencia para la movilidad en la Vía al Llano: así se implementará

Con el objetivo de atender el cierre de la Vía al Llano, que comenzó el pasado sábado por derrumbes en la carretera como consecuencia del mal clima, Coviandina anunció las medidas que se tomarán.
La concesionaria de esta vía informó que, como parte de la contingencia, fue necesario ajustar el plan de obras, ejecutando mayor cantidad de saneos y reemplazos de material e instalar el pavimento en la totalidad de la variante de 680 metros.
Lo anterior, “con el fin de permitir la circulación de todos los vehículos incluyendo los de carga pesada hasta 52 toneladas más tolerancia, en forma progresiva a partir del próximo lunes 15 de septiembre”, completó Coviandina.
Relacionado: Avianca aumentó oferta de vuelos y tarifas especiales tras cierre de la Vía al Llano
Así será el plan de contingencia
La incorporación del tráfico sobre el corredor vial se iniciará cumpliendo lo definido en el Plan de Contingencia Operativa así:
Hay una “Fase 0”, que contempla:
- El paso de vehículos represados en el sector de Abasticos sentido Villavicencio – Bogotá.
- Paso de vehículos represados en el sector El Uval en sentido Bogotá – Villavicencio.
- Paso de vehículos represados en el Anillo Vial de Villavicencio y los demás que se encuentren entre el k25+000 y el k86+000.
De acuerdo con Coviandina, durante esta fase se permitirá la circulación de los vehículos de la región que aparezcan en los listados entregados por las Alcaldías Municipales (movilidad local).
Fase 1: Una vez finalizada la fase 0 que podría tardarse entre uno o dos días, se permitirá el paso al transporte público de pasajeros y el resto de la carga pesada que salga de ambas capitales.
Fase 2: Esta incluye la totalidad de los vehículos y estará supeditada a la definición de los tiempos de paso en cada sentido de circulación por el sitio de la variante, con base en la experiencia de los días anteriores; esta podrá tomar uno (1) o dos (2) días después de la fase 1 dependiendo de los resultados de la operación.
Así mismo, Coviandina pidió tener en cuenta que no se permitirán vehículos con sobre peso, pues pueden dañar prematuramente la superficie de pavimento, por lo que se estarán realizando operativos de control especialmente en inmediaciones a la estación de pesaje Alto de la Cruz y sus alrededores.
ANI explicó alcance del plan
Por su parte, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) advirtieron que el plan se hará siempre que las condiciones climáticas lo permitan, mediante la realización de pasos alternos 24 horas.
Para tal fin, se dispondrá de controladores de tráfico y control policial por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Esta medida aplicará hasta tanto se logre habilitar nuevamente el tránsito de vehículos por el sector afectado por el deslizamiento.
Se resalta que, mientras los trabajos de mejoramiento de la variante se desarrollen, no estará permitido el paso por el sector, dado que las labores se llevarán a cabo tanto en turno diurno como nocturno.