Colombia llega a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo con el electorado más movilizado en 36 años. Según un análisis de la firma Guarumo, la participación en las elecciones al Congreso de marzo alcanzó el 50,6 %, con 20,9 millones de votantes, la cifra más alta desde 1990 para ese tipo de comicios.
En las tres elecciones presidenciales anteriores, la primera vuelta siempre superó la participación de las elecciones al congreso del mismo ciclo. Sobre esa base, Guarumo proyecta un piso de participación del 54 % para el 31 de mayo, equivalente a más de 22,3 millones de votos sobre un censo electoral de 41,4 millones de ciudadanos habilitados.
Iván Cepeda lidera las encuestas con un promedio de 37,6 %, según el agregado de las encuestadoras Invamer, GAD3, AtlasIntel, Guarumo y CNC. Ese porcentaje lo deja aproximadamente 12 puntos por debajo del umbral necesario para ganar en primera vuelta, lo que hace prácticamente inevitable una segunda vuelta en junio.
En Google Trends, Cepeda registra el mayor interés de búsqueda del período analizado, con un índice medio de 38 sobre 100, seguido por Abelardo De la Espriella con 30 y Paloma Valencia con 22. La conversación digital, medida a través de redes de interacción entre candidatos y figuras vinculadas a sus campañas, confirma ese orden, pero muestra a Paloma Valencia con una red de conexiones más densa que la que sus números de encuesta sugieren.
En los mercados de predicción, la foto es distinta. Según datos de Polymarket y Kalshi, Cepeda y Abelardo aparecen prácticamente empatados en probabilidad de ganar la presidencia con 39 % y 38 % respectivamente en Polymarket, 39 % y 39 % en Kalshi, mientras Paloma Valencia aparece en 21 % y 25 %.
La disputa de quién acompaña a Cepeda en segunda vuelta
Abelardo De la Espriella registra un promedio de 22,3 % y Paloma Valencia de 18,6 %, una diferencia de 3,7 puntos que se encuentra dentro del margen de error combinado de las encuestadoras. Esa brecha ha fluctuado a lo largo del ciclo: las tendencias por encuestadora muestran a Paloma con una trayectoria ascendente sostenida desde enero, mientras Abelardo muestra mayor volatilidad según la firma que lo mide. GAD3 lo ubica en 21 %, AtlasIntel en 29,4 % y CNC en 20,4 %. La dispersión es mayor que la de cualquier otro candidato en el campo.
Según Guarumo, el segundo lugar en primera vuelta colombiana ha sido históricamente la variable más volátil e impredecible del sistema. En 2022, las encuestas subestimaron al candidato que terminó segundo en más de 10 puntos. Rodolfo Hernández no aparecía en los radares como finalista semanas antes de la elección y terminó pasando a segunda vuelta.
Cómo están las predicciones en los territorios
Cepeda tiene territorio asegurado en dos regiones: domina el Caribe con 49,2 % y el Pacífico con 54,7 %, ventajas que el informe califica de irreversibles. Pero esas dos regiones suman apenas 38,7 % del censo electoral, un peso insuficiente para ganar sin sumar votos en otros territorios.
Las tres regiones que decidirán la elección, Eje Cafetero, Centro-Oriente y Bogotá, que en conjunto representan más del 56 % del censo, no tienen un líder claro. En el Eje Cafetero, Paloma Valencia encabeza con 33,8 %, seguida de Abelardo con 28,5 % y Cepeda en tercer lugar con 21,4 %. En Bogotá, Cepeda lidera con 36,1 %, pero Paloma Valencia es segunda con 28,2 % y Abelardo tercero con 22,8 %. En Centro-Oriente, la región más grande del país con 25 % del censo y 5,7 millones de votantes habilitados, Cepeda va primero con 33,1 %, Paloma segunda con 26 % y Abelardo tercero con 24,2 %.
Paloma Valencia es competitiva en las tres zonas decisivas, pero solo alcanza 9,8 % en el Caribe, su peor desempeño regional. Abelardo, por su parte, tiene su territorio ancla en el Caribe y construye su apuesta sobre la capacidad de transferir votos hacia quien sea su aliado en segunda ronda.
Los escenarios de segunda vuelta
Según el informe, Cepeda gana en ambos enfrentamientos posibles, pero con ciertos márgenes. Contra Abelardo, su promedio es de 44,6 % frente a 40,3 %. Contra Paloma, la distancia se estrecha: 42,6 % para Cepeda y 43,6 % para Paloma, un escenario en que la candidata del Centro Democrático técnicamente empata o supera al líder actual de las encuestas según la mediana y el promedio.
El factor que puede definir ese resultado es el bloque de voto en blanco/NS/NR, que en ambos escenarios de segunda vuelta se sitúa alrededor del 13 %, equivalente a entre 3 y 3,5 millones de votos sin asignar sobre una participación proyectada de 24 a 25 millones de votantes en el escenario equilibrado.
Destacado: Censo electoral de Colombia para elecciones presidenciales será de 41,4 millones de personas.
La segunda vuelta opera con una lógica distinta a la primera ya que en mayo los electores votan por convicción, en junio votan por cálculo. Esa diferencia reordena coaliciones, activa electorados que permanecen al margen en primera vuelta y convierte regiones inicialmente secundarias en territorios decisivos.