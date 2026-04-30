Censo electoral de Colombia para elecciones presidenciales será de 41,4 millones de personas

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 41.421.973 ciudadanos colombianos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales que se realizarán en el país el próximo 31 de mayo, jornada en la que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la entidad, del total de personas aptas para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, se dispondrán 118.346 mesas de votación, que estarán distribuidas en 13.489 puestos en todo el territorio nacional.
Según el reporte oficial, de los puestos de votación habilitados, 6.010 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales, con el fin de cubrir la mayor cantidad de población posible y facilitar el acceso al proceso electoral en distintas regiones del país.
En el caso de los colombianos residentes en el exterior, la Registraduría indicó que 1.414.661 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Para este grupo, se habilitarán 2.181 mesas de votación el 31 de mayo, día principal de la jornada, y 1.489 mesas adicionales que funcionarán entre el 25 y el 30 de mayo.
Estas mesas estarán distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en 67 países, lo que permitirá a los connacionales participar en el proceso electoral desde el lugar donde se encuentren.
La entidad también recordó que la jornada de votación en el exterior comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Asimismo, reiteró que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través del sitio web oficial, www.registraduria.gov.co, ingresando a la opción ‘Conoce tu lugar de votación’.
Foto: Registraduría