Credicorp Capital recomienda comprar acciones de Grupo Sura y sube su precio objetivo

Grupo Sura es uno de los conglomerados financieros más relevantes de Colombia y América Latina, gracias al aporte de filiales importantes como Grupo Cibest (matriz de Bancolombia), Sura Asset Management y Suramericana, entre otras.
En un reciente informe enfocado en este holding financiero, la comisionista de bolsa Credicorp Capital anunció que dejó de lado la revisión que tenía sobre sus acciones y, por el contrario, reintrodujo la recomendación de comprar estos títulos, al tiempo que mejoró su precio objetivo.
La firma, parte del grupo peruano Credicorp, fijó un precio objetivo para Grupo Sura de $84.800 por acción, que refleja varias expectativas sobre el conglomerado.
Se reconoce, por ejemplo, que mientras la acción históricamente ha negociado con un descuento promedio frente al valor neto de sus activos (NAV), de aproximadamente 10,7 %, actualmente presenta un descuento mucho más amplio, cercano a 43,4 %.
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Razones para mejorar precio objetivo de Grupo Sura
En resumen, la mejora tiene en cuenta el desempeño de algunas de sus filiales más relevantes, como son Sura Asset Management y Suramericana, así como cambios regulatorios en países donde opera.
Concretamente se menciona que se proyectan expansiones de la rentabilidad (ROE) tanto en el segmento de seguros (Suramericana) como en el de gestión de activos (Sura AM).
Esta filial también tiene en camino “la esperada liberación de aproximadamente US$400 millones en reservas regulatorias en Chile relacionadas con el negocio de fondos de pensiones”, como otro factor tenido en cuenta.
Credicorp Capital proyecta también una mayor capacidad de distribución de dividendos en el mediano plazo, y un mayor descuento de mercado frente a sus activos, tras salidas extraordinarias provocadas por la exclusión de la acción del índice MSCI Small Cap.
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Liberación de reservas en Chile impulsaría dividendos
En relación con la expectativa de liberación de reservas regulatorias en Chile, previsto desde 2028, aumentaría la capacidad de distribución de dividendos hacia el holding y mejoraría el retorno sobre patrimonio (ROE) del negocio.
La firma proyecta que el ROE de Sura AM alcance 15 % hacia 2036, apoyado por menores requerimientos regulatorios en Chile y mejoras de eficiencia.
En el caso de Suramericana, el informe estima que su rentabilidad aumente hasta 13,5 % en la medida que la compañía avance hacia un modelo más enfocado en retornos y eficiencia operativa.
Por otro lado, menciona además que el mercado aún no refleja completamente la reciente revalorización de su participación en Cibest, respaldada por dividendos extraordinarios, recompras de acciones y un sólido desempeño operativo.
“A los precios actuales, la capitalización bursátil de Grupo Sura está por debajo del valor de sus participaciones en Cibest por sí solas”, se destacó.
Holding seguiría avanzando en desapalancamiento
El reporte de Credicorp Capital también destacó la capacidad de generación de caja de Grupo Sura y la expectativa de reducción gradual del apalancamiento.
En 2025, la compañía pagó $900.000 millones en gastos financieros y distribuyó $592.000 millones en dividendos.
“A medida que avanza el desapalancamiento, los dividendos deberían convertirse en una palanca más clara de mediano plazo”, señaló Credicorp Capital.
Además, indicó que al descontar la deuda neta del holding, el mercado estaría valorando a Suramericana y Sura AM en niveles cercanos a 0,2 veces precio sobre valor en libros (P/B), múltiplo que consideran bajo frente a sus fundamentales.
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