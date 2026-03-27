Dividendo de Grupo Sura se dispara; hay cambios en Junta y perspectivas para 2026

Tras la escisión con Grupo Argos, que se ejecutó durante 2025, Grupo Sura comenzó una nueva etapa como holding enfocado en servicios financieros. Bajo ese foco realizó su Asamblea Ordinaria de Accionistas en Medellín.
Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, dijo ante los inversionistas que “este enfoque abre un futuro lleno de oportunidades como actor financiero relevante en América Latina, apalancado en una forma de hacer empresa construida durante décadas”.
Como parte del balance, mencionó algunos de los hitos logrados en 2025, como por ejemplo la valorización en el mercado accionario de la compañía: “Para ser exactos, la acción ordinaria se valorizó un 78 % y la acción preferencial un 99 %”.
También destacó el mayor volumen de negociación de las acciones, el cual se multiplicó en 3,1 veces en 2025 frente a 2024, lo que hizo a la acción preferencial elegible para componer el índice MSCI en su categoría Standard, dando mayor visibilidad a la compañía.
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Decisiones de la Asamblea: Dividendo se disparó
El dividendo que pagará Grupo Sura a sus accionistas tuvo un incremento de 33 % para 2026. En total, el holding de servicios financieros repartirá $655.411 millones.
Esto se suma a un aumento ininterrumpido del pago a los accionistas, que en 2021 fue de $603 por título, mientras que el recién aprobado será de $2.000 por acción. Este pago se hará sobre 327,70 millones de acciones.
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El dividendo será pagado en cuatro cuotas de $500 cada una, en las siguientes fechas: 24 de abril de 2026, 15 de julio de 2026, 15 de octubre de 2026 y 15 de enero de 2027.
“Los sólidos resultados financieros alcanzados reafirman que contamos con una plataforma de negocios robusta para aprovechar las oportunidades de nuestro sector y región, así como para gestionar las dinámicas del entorno”, afirmó Jaramillo.
Visión de Grupo Sura para 2026: sin recompra por ahora
Al ser consultado por Valora Analitik, Ricardo Jaramillo, destacó cuál es el guidance para 2026. Mencionó, por ejemplo: “El futuro lo vemos con optimismo, recogemos elementos que pueden ir a favor y en contra”.
Se espera en sus proyecciones una utilidad de entre $2,3 billones y $2,5 billones, las cual les daría “un retorno entre 13 % y 14 % y continuamos con esa idea de entregarle más valor a los accionistas para que los títulos sean mejor valorados en el mercado”.
También se refirió a una eventual conversión de acciones preferenciales a ordinarias, para ganar visibilidad en índices bursátiles internacionales. Sin embargo, descartó recompras de acciones, teniendo en cuenta que en la escisión se readquirió cerca de una tercera parte de la compañía.
Jaramillo recordó que el retiro reciente de uno de los índices (MSCI Small Cap) no se dio por mal desempeño, sino que fue por la valorización: “Pasamos de un índice asociado a pequeñas compañías, a un índice a medianas y grandes compañías”.
El ejecutivo indicó que “esa graduación de primaria a bachillerato requiere de variables, como el flotante y umbral de corte, lo que refleja algo que hemos dicho, todos los días entender esas metodologías y participar de esos índices es claro”.
Aseguró que esa eventual conversión de acciones “está dentro de nuestra discusión permanente en la administración y Junta Directiva”, aunque advirtió que la decisión asociada a la fusión de las especies “hay que entenderla de manera integral”.
Nueva Junta Directiva
Uno de los puntos de la Asamblea Ordinaria de Grupo Sura fue la composición de su Junta Directiva para el periodo 2026 – 2028, la cual recibió el visto bueno de los inversionistas.
De acuerdo con la propuesta, serán tres los cambios, que contemplan la salida de Jorge Mario Velásquez, presidente saliente de Grupo Argos, Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Constitucional y Alejandro Piedrahíta, quien dejará en los próximos días su cargo como CFO de Grupo Argos.
Teniendo en cuenta estos ajustes, los tres nombres propuestos son: Bernardo Vargas Gibsone, Claudia Betancur Azcarate y Raquel Bernal Salazar.
En este sentido, la Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera: