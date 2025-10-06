CREG ajusta reglas para la contratación directa de energía para empresas bajo intervención estatal

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 082 de 2025 mediante la cual introdujo nuevos ajustes al marco regulatorio que rige la contratación directa de energía por parte de las empresas comercializadoras sobre las que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) ha ordenado una toma de posesión.
De acuerdo con la CREG, la nueva resolución busca ofrecer herramientas que reduzcan la exposición de los comercializadores intervenidos al mercado de bolsa, un mecanismo altamente sensible a la volatilidad de precios, especialmente en épocas de baja hidrología.
Gracias a esta posibilidad de contratar directamente, dichas empresas podrán asegurar precios más estables para los usuarios regulados.
La directora ejecutiva encargada de la CREG, Fanny Guerrero Maya, explicó que “con esta resolución los usuarios de las empresas podrán tener precios más estables y al mismo tiempo preservamos condiciones de competencia. Es una medida excepcional, diseñada para dar estabilidad en contextos de intervención empresarial”.
El origen de la medida se remonta a una solicitud elevada por la SuperServicios en noviembre de 2024, luego de identificar que en varios procesos de intervención —como los de Electricaribe, Air-e o Empresas Municipales de Cartago— las compañías llegaron a estar expuestas hasta en un 100 % a la compra de energía en bolsa, lo que generó presiones financieras y riesgos de continuidad en el servicio.
Alcance de la medida y límites temporales
La Resolución CREG 101 082 de 2025 modifica la normativa anterior (CREG 101 067 de 2024) para precisar que la contratación directa solo podrá aplicarse a prestadores bajo toma de posesión en modalidad de administración o administración temporal con fines liquidatarios, quedando excluidos los procesos de liquidación definitiva.
La CREG también introdujo la posibilidad de abrir múltiples periodos de contratación directa, cada uno de hasta tres meses, con un intervalo mínimo de seis meses entre ellos. El primer periodo podrá iniciarse dentro de los tres meses siguientes al inicio de la toma de posesión.
Esta flexibilidad busca que las empresas puedan adaptar su estrategia de contratación a la evolución de su situación operativa sin alterar las reglas de mercado de manera permanente.
Para fortalecer la confianza de los agentes y los usuarios, la resolución obliga a las empresas intervenidas a publicar en sus portales web las fechas de inicio y finalización de cada periodo de contratación directa.
Además, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) deberá publicar trimestralmente un informe consolidado con la información de los contratos suscritos bajo este esquema, incluyendo la identificación de la empresa, modalidad de intervención, tipo de contrato y vigencia.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que revisó el texto antes de su expedición, consideró que las modificaciones mantienen un balance adecuado entre la necesidad de proteger a los usuarios y la preservación de la libre competencia, al limitar el alcance de la excepción y establecer salvaguardas de duración y publicidad.
Con esta resolución, la CREG aseguró que logró reforzar el marco de actuación del Estado frente a empresas de energía en crisis financiera, asegurando la continuidad del servicio público y evitando que los hogares y comercios queden expuestos a fuertes incrementos en las tarifas.
La medida entra en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial y se aplicará de manera transitoria mientras las empresas bajo toma de posesión logran estabilizar su operación y cumplir con sus obligaciones en el mercado eléctrico nacional.
Lea la resolución completa aquí.