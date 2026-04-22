Luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) señalara que habrá una regulación para junio de 2027 en materia de movilidad eléctrica, la comisionada experta Ángela Álvarez habló con este medio sobre hidrógeno, energía geotérmica, y por supuesto, el mecanismo con el que el organismo regulador del mercado energético colombiano pretende desarrollar una regulación que incentive un mercado más sostenible dentro del sector automotor.
¿La regulación en electromovilidad estará lista en junio de 2027 o qué podría suceder en caso de que este cronograma se atrase?
No tiene que suceder nada que no sea diferente a que salga para junio de 2027. En eso estamos trabajando, tenemos un grupo dedicado a eso. Por eso los talleres que estamos haciendo, porque vamos con un ritmo que no podemos parar y que esperamos llegar a buen punto. La primera victoria que vamos a tener será en junio (2026), cuando saquemos el primer documento. Ahí comienzan ustedes a ver cómo sí vamos a cumplir con esa meta de junio de 2027.
¿Cuáles fueron los actores concretos con los que se reunieron en marzo de 2026 y cuáles fueron los principales acuerdos?
En marzo nos reunimos con operadores de red, usuarios, empresas importadoras de vehículos, y en ese momento, el Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué salió? La necesidad de conocer las demás regulaciones en torno a los diferentes ministerios que se estaban trabajando.
Y había un tema que les preocupaba, era el de incentivos, saber cuáles eran esos incentivos que se tenían en su momento y qué podían hacer, para que se masificara más la traída de vehículos. Entonces, por eso la participación de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética), para hablar de incentivos en temas cuando registran sus carros en el país.
Otro tema que se habló en su momento era el tema de los cargadores. Hablar de carga rápida y carga lenta, hablar de cargadores de carga rápida, tipo dos. Todos esos apuntes fueron los que salieron para nosotros poder llamar a los que estamos y continuar con los talleres.
¿No se habló de la infraestructura eléctrica con el Ministerio de Minas y Energía o la UPME?
Sí, eso fue lo que se habló en su momento y yo creo que se está tocando el tema de infraestructura eléctrica, ¿por qué elegimos nosotros a los operadores de red? Para dar un punto de conexión, hace lo mismo que si fuera un punto nuevo, simplemente pedir estudios de carga, se hacen los diseños, se hacen los diagramas unifilares.
Entonces, todo eso es un requisito que se tiene que cumplir. Para ello yo creo que ese momento era saber cuál era la proyección que teníamos, cómo íbamos a regular. Y es importante saber que nosotros vamos a regular tanto el tema de seguridad eléctrica como la calidad de la energía que se tiene que entregar en esos puntos de recarga.
¿Se reunieron con operadores privados?
Vanti estuvo, también Terpel, que nos dijo cómo era el dimensionamiento que tenía a lo largo del territorio, cuáles eran las estaciones que tenían, cómo iba creciendo el mercado, la incursión, qué quieren hacer en la costa, que ha sido una incursión lenta.
¿Pero a ustedes no les parece que el reunirse con tan pocos actores fortalece aún más esa concentración que hay en el mercado de combustibles?
No, por eso estamos construyendo las puertas, esto no se ha cerrado. Nos reunimos con Terpel, que levantó la mano y dijo: yo quiero un espacio para contarles qué estamos haciendo”. Esto no se ha cerrado, por eso va hasta junio. Entonces, nosotros nos seguimos reuniendo con los actores que están interesados en que desarrollemos esta regulación, y por eso estamos invitándolos a todos.
Tenemos los ‘Miércoles con la CREG’, que es un espacio donde llamamos a los interesados que nos cuenten qué está pasando. Entonces, de hecho, tenemos pendiente con empresas de ensambladoras que vengan y nos cuenten desde la perspectiva de ellos qué están viendo. A ellos les estamos haciendo el llamado para podernos sentar y reunir y conversar, porque ese pedacito hay que engranarlo también.
¿En qué se ha avanzado en energías verdes como el hidrógeno?
Estamos trabajando en desarrollar geotermia. Es mi sueño ver el país con este desarrollo. Es una energía limpia que debe estar en la base de nuestra canasta energética. Entonces, estamos comenzando a trabajar en eso, estamos haciendo convenios para capacitar a los asesores.
La principal barrera que existe cuando uno se encuentra con tecnologías más es el desconocimiento. Cuando hay un desconocimiento de algo, uno automáticamente se bloquea y dice: “esto no sirve”, y genera situaciones para que no se dé.
Entonces, lo primero es capacitar de forma tal que la gente entienda que la geotermia es una energía limpia, que su grado de contaminación es mínimo, porque todo desarrollo genera una afectación ambiental, pero esta no es comparada con cualquier otro desarrollo.
Estamos comenzando a trabajar en energía nuclear para poder mandar señales al mercado de que queremos incursionar también en esta energía. Es un tema que hay que abrirlo y comenzar a desarrollarlo. No es un asunto para ya, pero sí hay que comenzar a trabajar. Chile lleva 30 años para estar donde está, y nosotros apenas estamos comenzando. Hay que comenzar a hablar, ponerlo en la mesa.
El hidrógeno lo estamos viendo para temas de blending, con el gas natural. Si me preguntas a mí, como Ángela Álvarez, ¿dónde veo el hidrógeno? Lo veo en todo el tema de fertilizantes. Ese es el desarrollo que necesita el país. Nosotros estamos dependiendo de fertilizantes de Europa, el tema de urea, a nivel de Latinoamérica todo necesita, y nosotros somos la puerta de entrada. Si tuviera la capacidad para desarrollar el hidrógeno en todo su esplendor, estaría hablando del tema de fertilizantes.
Tenemos una alianza que estamos desarrollando con TGI (Transportadora de Gas Internacional) para mirar cuál es ese porcentaje de mezcla óptimo que no dañe la tubería de gas. Entonces, estamos en ese estudio.
¿Cuál es la relación entre el hidrógeno y los fertilizantes?
Para sacar urea necesitamos hidrógeno. Pero a través de una transformación química.
¿Cuáles son esas zonas puntuales que considera esenciales para el desarrollo de energía geotérmica?
Hay dos proyectos grandes que se están trabajando y otros más pequeños. Proyectos grandes son Cóndor en Paipa. Es un proyecto que va avanzando, que ya tiene identificados unos posibles reservorios. Está en proceso de que le aprueben la producción, ya tiene la aprobación de exploración, falta el tema de producción, pero está muy desarrollado.
Tenemos Azufral (Pasto), que es un proyecto que estaba desarrollando Ecopetrol. Ahí hay unos temas con las comunidades, hay que hacer un proceso de socialización y capacitación, e involucrar a las comunidades en ese desarrollo. Es un proyecto que perfectamente puede entregarle alrededor de 80 megas al país de energía.
Hay unos proyectos de coproducción, y aquí vale la pena que comencemos a involucrar a las empresas operadoras de hidrocarburos. Muchos pozos que se trabajan para el proceso de hidrocarburos se vienen en agua.
Esa agua trae un calor, viene con un calor de la tierra. Entonces, lo que se hace aquí es aprovechar ese calor que ya trae el agua que yo estoy sacando para los hidrocarburos, ahí es donde uno dice, los campos de producción de hidrocarburos son los llamados a hacer la transformación en coproducción en geotermia.
¿Para qué sirve la geotermia en el día a día a los usuarios?
Es la energía, es la molécula, el símil de la geotermia es la generación con gas. Se utilizan equipos similares, entra al vapor, mueve una turbina, y esa turbina produce energía que va a la red y le llega a su casa. Eso es. El principio es el mismo.
¿Y con esa energía qué se podría hacer?
Cocinar, planchar, poner la lavadora, prender el bombillo, ver televisión. Es lo mismo. Se vuelve un electrón.
¿Algo más que desee adicionar?
Estamos trabajando articuladamente con todas las entidades del Gobierno en electromovilidad, que es política pública, no es transitoria, es para quedarse, ya hay una inversión de los usuarios y hay que trabajar para proteger a sus usuarios de forma tal, que esa energía que van a utilizar sea de forma responsable, de forma segura, y que tenga toda la tranquilidad de que el país pueda soportar esa nueva demanda