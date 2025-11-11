Cristiano Ronaldo anuncia que el Mundial 2026 será el último de su carrera

Cristiano Ronaldo confirmó que la Copa del Mundo 2026 será la última que dispute como jugador profesional. El portugués, que llegará al torneo con 41 años, aseguró durante el foro de turismo ‘Tourise’ en Arabia Saudita, que ya decidió poner fin a su historia en los mundiales.
“¿Mi último Mundial? Sí, seguro. Tendré 41 años y creo que ese será el momento”, dijo el capitán de la selección lusa.
Desde su debut en Alemania 2006, Cristiano Ronaldo ha participado en cinco ediciones consecutivas del Mundial, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más presencias en el torneo.
En total, suma ocho goles en Mundiales y ha sido pieza clave en la clasificación de Portugal hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026, que podría sellarse en los próximos partidos contra Irlanda o Armenia.
Ronaldo, que renovó su contrato con Al Nassr hasta 2027, atraviesa una etapa final en su carrera marcada por su productividad. Desde su llegada al fútbol saudí en diciembre de 2022, el portugués ha alcanzado los 953 goles oficiales y mantiene el objetivo de llegar al histórico registro de 1.000 tantos antes del retiro.
“Intento disfrutar de los goles. Mi cuerpo está en buen estado y sigo ayudando a mi selección”, afirmó el futbolista.
Un legado sin precedentes en la historia del fútbol
El palmarés de Cristiano Ronaldo es uno de los más exitosos del fútbol mundial. Ha ganado cinco Champions League, siete títulos de liga (entre Inglaterra, España e Italia) y cuatro Mundiales de Clubes. Con la Selección de Portugal levantó la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League en 2019 y 2025.
Antes de su llegada, Portugal solo había participado en tres ediciones del torneo (1966, 1986 y 2002). Desde entonces, el equipo no ha faltado a ninguna cita y ha conseguido sus mayores logros internacionales con él como referente.
Cristiano Ronaldo, además de ser el máximo goleador histórico de Portugal, es también el jugador con más goles en selecciones nacionales en toda la historia.
Recomendado: Si Cristiano Ronaldo fuera una empresa en Colombia se metería al top 30 por utilidades
Su continuidad en el alto rendimiento a los 40 años lo mantiene como un fenómeno económico y deportivo, especialmente en Arabia Saudita, donde su presencia ha multiplicado el valor de la liga local.