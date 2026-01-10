Se entiende por ciudades inteligentes como aquellas que utilizan las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus operaciones e impulsar su desarrollo. Esta integración se ve reflejada en infraestructuras y servicios como transporte, energía, gestión de residuos, etc.
Cada año, el International Institute for Management Development (IMD) actualiza su ranking para ofrecer una visión equilibrada de los aspectos económicos y tecnológicos de estas urbes. En especial, en aspectos como la calidad de vida, el medio ambiente y la inclusión.
En total, se analizaron 146 ciudades del mundo. Así quedó el ‘top’ 10.
Las ciudades que encabezan el ranking
En el primer lugar de la lista se encuentra Zurich (Suiza), puesto que ocupa desde el 2020. La ciudad lidera en las categorías de estructuras y tecnologías, al atender las principales problemáticas asociadas con tráfico, contaminación, desempleo, entre otras.
A esta le sigue Oslo (Noruega), que, al igual que su antecesor, mantiene su posición con relación al año anterior. Esta urbe europea se destaca por la apertura de oportunidades a nivel educativo, así como por promover actividades culturales.
El podio lo completa Ginebra (Suiza). La ciudad se destaca por ofrecer vivienda asequible, empleo satisfactorio y servicios de salud.
La cuarta posición está ocupada por Dubái (Emiratos Árabes Unidos). El territorio escala ocho puestos hasta alcanzar esta plaza en este 2025, un crecimiento más marcado si tenemos en cuenta que el año 2020 ocupaba el puesto número 19.
En el quinto lugar aparece la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi. La ciudad también ha escalado en el ranking desde la décima del año anterior.
El resto de la clasificación, y en ese orden, quedó de la siguiente manera: Londrés (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca), Canberra (Australia), Singapur y Lausana (Suiza).
En el caso del ‘top’ 20 la distribución de ciudades se destaca con doce de Europa, siete de Asia y una de Oceanía, no apareciendo ninguna ni de África ni de América.