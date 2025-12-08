Uno de cada cinco trabajadores en América Latina labora más de 48 horas semanales. El dato resulta llamativo, sobre todo porque supera las cifras registradas en los países de altos ingresos.
Así lo evidencia un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se analiza la duración y organización de la jornada laboral en la región. Esto impulsado por el creciente interés global generado por el tiempo que las personas destinan al trabajo remunerado y cómo este actúa como un indicador de bienestar.
De acuerdo con el reporte, entre los países con mayor incidencia de jornadas laborales excesivas se encuentran Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Esta situación posiciona a Latinoamérica por encima de los niveles observados en Europa y América del Norte.
Destacado: Jornada laboral en Colombia tendrá último cambio definitivo para el 2026: Esto dice la ley
Horas efectivas y horas habituales de trabajo
El informe también planteó una diferenciación en los indicadores de tiempo de trabajo para tener un panorama más amplio del panorama que se vive en la región. Estos se dividen en dos categorías: horas efectivas y horas habituales de trabajo.
Las horas efectivas hacen referencia al tiempo que dedica un trabajador a la realización de actividades que contribuyen a la producción de bienes y/o servicios durante un período de referencia determinado; mientras que las horas habituales de trabajo corresponden al número de horas que se trabaja en una semana típica.
De acuerdo con la OIT, “comparar ambas medidas permite identificar variaciones en el tiempo de trabajo asociadas a factores como las condiciones económicas, la estacionalidad, el uso de licencias o la realización de horas extraordinarias”.
Para hacerse una idea más clara, si las horas efectivas superan en forma consistente a las habituales, esto podría indicar un uso generalizado de horas extra. En cambio, si las horas efectivas son inferiores, podría indicar altas tasas de ausentismo.
Destacado: Así es la jornada laboral que garantiza operación semanal continua en Colombia
Ahora bien, el reporte destaca que, para 2023, el promedio de horas efectivas trabajadas por los empleados en la región era de 42 horas semanales. Es decir, cerca de 7,4 horas más que el promedio de los 19 países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
Al hacer el desglose por naciones, este indicador fue particularmente alto en Colombia (46,6 horas), Guatemala, El Salvador y Honduras (alrededor de 45 horas) y un poco más bajo en territorios como Argentina y Uruguay (37 horas).
En el caso de las horas habituales de trabajo, para el mismo periodo estas se estimaron en 41,1 en América Latina y 42,6 en el Caribe. El reporte destaca que “los valores oscilan entre 35 horas en Ecuador a más de 44 horas semanales en Colombia, México, Granada y Guyana”.
Ante estos resultados, la OIT hizo énfasis en la necesidad de recopilar más y mejores estadísticas sobre formas flexibles de organización del tiempo de trabajo, como el teletrabajo, la semana comprimida o los bancos de horas, que están ganando terreno en Latinoamérica.