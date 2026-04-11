El flujo de viajeros durante la Semana Santa no deja de crecer. En los últimos cuatro años, esta temporada ha registrado una tendencia al alza, que en 2026 se tradujo en 714.412 movimientos migratorios entre el 27 de marzo y el 6 de abril.
De acuerdo con datos de Migración Colombia, durante ese periodo se registraron 351.252 entradas y 363.160 salidas, lo que representa un incremento del 8 % respecto a los trayectos reportados en 2025.
Para dimensionar mejor ese aumento sostenido, tan solo hay que ver las cifras más recientes.
Cifras de la entidad, recopiladas por el Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam), muestran que en 2023 el flujo migratorio totalizó 544.129 movimientos (entre entradas y salidas). En 2024, la cifra ascendió a 631.989 y, para 2025, escaló a662.550.
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¿Por dónde pasan los viajeros?
Un análisis más detallado permite identificar cómo se distribuye este flujo y cuáles son los puntos con mayor concentración de viajeros.
Según el Cecam, durante esta temporada el 57 % de los viajeros se movilizaron por El Dorado, de Bogotá, con aproximadamente 408.000 viajeros. Los números muestran un incremento en el promedio diario, pasando de 35.000 viajeros registrados en 2025 a cerca de 37.093 en 2026.
Seguido de este, está el aeropuerto José María Córdova, de Medellín, donde se registraron 140.000 viajeros. El resultado evidencia un aumento en el promedio diario de 11.500 a 12.767 durante la temporada.
Otro punto donde se registró un movimiento significativo en el Rafael Núñez, de Cartagena, donde se reportaron 59.400 viajeros. La media diaria pasó de 4.900 a 5.316 movimientos.
En cuarto lugar aparece el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali. En la terminal aérea se registraron cerca de 36.000 viajeros, lo que se traduce en un aumento del promedio diario, que pasó de 2.400 el año pasado a aproximadamente 3.083 este año.
El ‘top’ cinco lo cierra el Ernesto Cortissoz, de Barranquilla, en el que se evidenció el paso de 15.553 viajeros.
Viajeros colombianos y extranjeros
Del total proyectado para 2026, el 43 % de los viajeros durante esta temporada correspondió a ciudadanos extranjeros. En detalle, se registraron 149.039 entradas y 156.742 salidas.
Por su parte, el movimiento de viajeros colombianos se desagregó en 202.213 entradas y 206.418 salidas.
En comparación con 2025, también se evidencia un incremento en el flujo migratorio, tanto de colombianos como de extranjeros. Ese año se reportaron 154.161 entradas de ciudadanos extranjeros y 149.944 salidas; mientras que, en el caso de los connacionales, las cifras fueron de 176.683 entradas y 181.762 salidas.
Periodos de pico
En términos de comportamiento por períodos, se observa que entre el 27 de marzo y el 1 de abril el 58 % de los movimientos correspondió a salidas del país.
A la par, entre el 2 y el 6 de abril, se presentó un comportamiento equilibrado, evidenciando que el retorno progresivo de los viajeros se focalizó hacia el cierre de la temporada.
El Domingo de Resurrección se consolidó como el día de mayor flujo migratorio del período, registrándose 76.000 viajeros en total, distribuidos en aproximadamente40.800 entradas y 35.900 salidas, cerca de 4.000 registros por encima de lo esperado.
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