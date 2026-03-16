Cuba completa su sexto apagón en año y medio: se mantienen tensiones con EE. UU.

Este lunes 16 de marzo, la compañía eléctrica de Cuba anunció un apagón generalizado.
La información, compartida por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su cuenta de X, especifica “una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”.
Lo anterior se presenta en medio de las tensiones que vive el país con Estados Unidos, luego de que este último impusiera un bloqueo petrolero que ha agravado la escasez de combustible en la isla, amenazando también con sanciones a otros países que le vendan combustible.
Cabe resaltar que, con este apagón nacional, se completaría el sexto en año y medio. Mientras que, a inicios de marzo, Cuba sufrió un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.
No obstante, aproximadamente una hora más tarde, UNE reportó que “ya comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios del país”.
Destacado: En medio de manifestaciones, Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos; advierte acuerdos llevarán tiempo
Conversaciones entre Cuba y EE. UU.
El pasado fin de semana, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos,
Sin embargo, advirtió que alcanzar un acuerdo tomará tiempo debido a la complejidad de las diferencias entre ambos países.
“Estas conversaciones han tenido como objetivo buscar soluciones, a través del diálogo, a las diferencias bilaterales que existen entre las dos naciones”, afirmó el mandatario en declaraciones divulgadas por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, de acuerdo con un reporte de CNBC.
La confirmación de estos contactos llega luego de que el presidente Donald Trump insinuara recientemente la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, al advertir que la isla atraviesa una situación crítica.