Atención | Cuéllar revela nuevos detalles sobre compra de dólares, uso de ganancias del BanRep y operaciones de deuda

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda de Colombia, Javier Cuéllar, reveló en entrevista desde el Congreso de Tesorería de Asobancaria nuevos detalles de lo que será la nueva estrategia de acumulación de dólares.
Además, contó en primicia que recibirá en los próximos meses (posiblemente entre marzo y abril) cerca de $13 billones provenientes de las ganancias del Banco de la República generadas a partir de los rendimientos de las inversiones de las reservas internacionales.
El funcionario detalló que la entidad a su cargo va a seguir presente en las acumulaciones de dólares en el mercado local y que esos recursos que recibirá del banco central se podrían usar para esa acumulación de divisas.
Minutos antes, en su presentación en el evento de Asobancaria, había revelado que a la fecha el Tesoro Nacional tiene disponibles US$10.000 millones y que esa cifra podría seguir subiendo.
Los TCO seguirán en la estrategia de deuda
Al ser consultado por Valora Analitik sobre si los TES de corto plazo (TCO) van a seguir siendo parte esencial de la estrategia de manejo de deuda dijo que sí.
Y agregó que, en este momento, reconoce que la curva de la deuda pública se empinó, que prefiere asumir el riesgo de refinanciamiento que representa la deuda de corto plazo y no generar ese riesgo con la deuda de largo plazo que tiene mayor impacto para las finanzas por el pago de intereses.
Señaló que la operación de TRS que se ejecutó a finales del año pasado terminará siendo cerrada por él en su mandato durante los próximos meses y que hará gestión activa para el manejo de la deuda que se emitió con esos TCO.
Cambios en el esquema de Creadores de Mercado
El director de Crédito Público también reveló que se reunirá con presidentes y con líderes de las entidades que forman parte del programa de Creadores de Mercado para coordinar cambios en su funcionamiento.
Esos cambios buscarán crear condiciones consensuadas para mejorar la ejecución de las subastas primarias de deuda pública.
