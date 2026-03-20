DaInsight, la apuesta de Credibanco que analiza el comportamiento del consumidor para impulsar el crecimiento empresarial

Credibanco avanza en su apuesta por el uso de datos para la toma de decisiones empresariales con el impulso de DaInsight, su plataforma analítica dirigida a clientes corporativos.
El desarrollo, que fue presentado inicialmente el año pasado y sigue en proceso de evolución, busca convertir la información transaccional en una herramienta estratégica para empresas de distintos sectores.
Según explicó a Valora Analitik Emanuel Correia, vicepresidente de Soluciones y Productos de Credibanco, el objetivo central es “hacer más inteligentes a los clientes” a partir del análisis del comportamiento del mercado.
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¿Cómo funciona DaInsight de Credibanco?
La plataforma se alimenta de la data que circula a través del procesamiento de pagos en el país, lo que le permite tener una visión amplia de la actividad económica. Esto incluye transacciones en canales físicos y digitales, así como distintos medios de pago, desde tarjetas débito y crédito hasta pagos instantáneos, e incluso consumos en sistemas de transporte masivo donde la compañía participa como procesador.
A partir de esta información, DaInsight estructura un modelo de análisis basado en el ciclo de vida del cliente. En una primera fase, las empresas pueden entender el mercado y sus segmentos; luego profundizar en el perfil de los consumidores, sus hábitos y comportamientos; posteriormente analizar la evolución de esos patrones en el tiempo; y finalmente identificar oportunidades de expansión, como la apertura de nuevos puntos de venta o el fortalecimiento de su presencia en determinadas zonas.
Uno de los puntos clave, según Credibanco, es que la información utilizada está anonimizada, por lo que no se enfoca en individuos específicos, sino en perfiles y tendencias agregadas que permiten orientar decisiones comerciales, de mercadeo y de crecimiento.
Por otra parte, además del acceso a los tableros analíticos, la implementación incluye un proceso de acompañamiento inicial en el que se ajusta la plataforma a las necesidades específicas de cada cliente, según su industria y los perfiles internos que harán uso de la información.
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Impacto de DaInsight para el crecimiento empresarial
De cara a este año, Credibanco busca consolidar el posicionamiento de DaInsight como un aliado estratégico para sus clientes, con un enfoque centrado en el impacto real sobre sus resultados.
De acuerdo con Correia, la meta es que la plataforma contribuya directamente a mejorar indicadores como ventas, lealtad, eficiencia y rendimiento de las inversiones, partiendo de una lógica en la que el éxito del cliente determina el éxito de la herramienta.
En esa línea, la estrategia apunta a fortalecer un modelo colaborativo en el que se integren distintas fuentes de información. A los datos propios de Credibanco se suman ya insumos externos como georeferenciación, información de burós de crédito y otras fuentes, con la expectativa de incorporar nuevos datos, como información tributaria y de cámaras de comercio, lo que ampliaría la capacidad de análisis y toma de decisiones.
Adicionalmente, el roadmap de la plataforma contempla una evolución hacia modelos analíticos más sofisticados, con capacidades de simulación de escenarios, optimización y predicción de comportamientos. Incluso, se proyecta el desarrollo de asistentes que permitan interactuar con la información en lenguaje natural.