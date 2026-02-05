DataCrédito anunció nuevo evento para negociar deudas: También podrá consultar puntaje gratis 

DataCrédito Experian anunció una iniciativa que representa una oportunidad relevante para las personas interesadas en mejorar su relación con el sistema financiero, negociar obligaciones pendientes y acceder de manera gratuita a información clave sobre su comportamiento crediticio.
Se trata de la cuarta edición de la feria Midatacrédito, un evento que busca acercar a los ciudadanos a herramientas prácticas y orientación especializada para la construcción de una historia crediticia más sólida y consciente.
La jornada se realizará el sábado 7 de febrero de 2026 en el recinto ferial de Corferias, en Bogotá, y estará abierta al público entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.
Con el objetivo de facilitar el ingreso y optimizar los tiempos de atención, la organización dispuso un sistema de prerregistro, mediante el cual los asistentes podrán agilizar su acceso al evento.
Durante la feria, los participantes tendrán la posibilidad de consultar sin costo su historial y puntaje crediticio, una información fundamental para comprender su situación financiera actual. Además, recibirán asesoría personalizada sobre los factores que influyen en su perfil crediticio, cómo se construye y cuáles son las acciones que pueden implementar para fortalecerlo a mediano y largo plazo.
¿Qué servicios se ofrecerá en el evento de DataCrédito Expirian?
Uno de los ejes centrales del evento será la negociación de deudas, ya que los asistentes podrán dialogar directamente con diversas entidades para explorar alternativas de pago acordes con su capacidad económica. Estas opciones incluyen acuerdos flexibles y propuestas diseñadas según el perfil de cada persona.
Asimismo, se presentarán ofertas de productos financieros ajustadas a las características y necesidades de los usuarios, lo que permitirá evaluar opciones de crédito de forma informada.
La agenda también contempla espacios de educación financiera, enfocados en la planificación económica, la adopción de hábitos responsables y el uso adecuado del crédito. A través de charlas y actividades pedagógicas, se busca fortalecer las competencias de los ciudadanos para que puedan tomar decisiones financieras más conscientes en su vida cotidiana.
La feria contará con la participación de 15 entidades de los sectores bancario, cooperativo, fintech, telecomunicaciones y gestión de cartera, además del acompañamiento de entidades distritales.
Al respecto, Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, afirmó: “Creemos que cada persona puede escribir una historia de éxito crediticio cuando cuenta con información clara, orientación y acceso a soluciones reales. La Feria Midatacrédito es un espacio pensado para acompañar a las personas en ese proceso”. Asimismo, destacó que desde Experian “la tecnología y los datos confiables están al servicio de empoderar a los ciudadanos para tomar decisiones más informadas”.