David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán anuncian unión para campaña presidencial

Los precandidatos David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán anunciaron una unión con el propósito de ofrecer una alternativa electoral de cara a la campaña presidencial que inicia en Colombia.
“La unión no es un gesto político, es una urgencia nacional. Colombia necesita sensatez y esperanza frente a los extremos que ya se organizaron para dividir al país”, señalaron en un mensaje conjunto.
La alianza, representada bajo la consigna “Unión + Experiencia + Futuro”, nace del compromiso de reconstruir la confianza, devolverle rumbo a Colombia y poner en el centro los temas que realmente preocupan a los ciudadanos: la clase media, el empleo, la seguridad y las oportunidades.
“No se trata de sumar nombres, sino de sumar propósitos. Nadie transforma un país en solitario. La fuerza de este proyecto está en abrir puertas, en incluir y en multiplicar. La unión no resta, multiplica”, afirmó David Luna.
Los tres líderes coincidieron en que este es apenas el comienzo de un movimiento ciudadano más amplio que convocará a más voces, regiones y generaciones para construir una gran convergencia del centro político. Una opción que —según destacaron— no solo es la más sensata, sino también la más viable para ganarle a la izquierda en 2026 y ofrecerle al país un rumbo distinto, responsable y moderno.
“Uno de nosotros será presidente, pero todos seremos coequiperos. Lo importante no es el quién, sino el para qué: darle un nuevo rumbo y esperanza a Colombia”, expresaron.