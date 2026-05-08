Davivienda, Éxito y Cibest lideran las pérdidas de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 07 de mayo de 2026 en 2.165,94 puntos registrando una variación negativa de – 0,98 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 4,74 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene una tendencia lateral diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se mantiene en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $209.337 millones, mostrando una variación positiva de 27,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $164.014 millones.
Recomendado: Bolsa de Colombia estrena derivados sobre acciones de Grupo Éxito, Mineros y Davivienda Group
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,82 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $63.700 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,12 %) que negoció $41.760 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF HCOLSEL (Hcolsel – 0,12 %) que transó un monto de $19.429 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que retrocede – 4,01 %.
- En la segunda casilla, Grupo Éxito (Éxito) que cae – 3,86 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que bajaron – 3,31 %.
Las acciones de Mineros (Mineros) suben 10,22 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap