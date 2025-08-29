Futbol Colombiano Valora Sports

Dayro Moreno sorprende al ser convocado a la Selección Colombia: Entre los de menor valor de mercado, pero con más cantidad de goles

El delantero de Once Caldas es el actual goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones y lleva 370 goles en toda su carrera.

Dayro Moreno es el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano. Imágenes: Prensa de la FCF y Once Caldas

La Federación Colombiana de Fútbol ha revelado la lista de 26 jugadores convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias, y la principal novedad ha sido el regreso de Dayro Moreno. El delantero, que actualmente milita en el Once Caldas, ha sido llamado por el técnico Néstor Lorenzo, generando sorpresa entre los aficionados debido a su bajo valor de mercado, que contrasta con su impresionante rendimiento goleador.

La convocatoria de Moreno destaca por su singularidad. Con casi 40 años, su valor de mercado se ha reducido drásticamente, situándose en apenas US$60.000 según la última actualización de junio de 2025. Este valor representa uno de los más bajos de toda la lista de convocados, un dato que se hace aún más evidente al compararlo con los US$250.000 en los que estaba a finales de 2021. Pese a la caída en su cotización, Dayro ha demostrado una vigencia inigualable en el fútbol colombiano y actualmente en torneo internacional, lo que argumenta su merecida convocatoria.

El llamado de Dayro está respaldado por sus cifras goleadoras: con un total de 370 goles en su carrera profesional, el tolimense ha superado a figuras legendarias como Sergio Galván Rey y Radamel Falcao, y se mantiene como el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano. Su regreso a la Selección se produce en un momento de notable eficacia, pues en la Copa Sudamericana 2025 ha anotado 8 goles en 11 partidos, lo que lo ha posicionado como el goleador del certamen.

Dayro Moreno sorprende al ser convocado a la Selección Colombia. Imagen: Cuenta oficial X FCF

A pesar de su extenso recorrido, en 31 partidos con la Selección Colombia, Dayro ha anotado 3 goles. Este llamado premia su constancia y capacidad de seguir rompiendo récords, demostrando que el talento y el rendimiento superan cualquier estadística de valor financiero en el fútbol.

Lista de convocados por Néstor Lorenzo

A continuación, el listado completo de los jugadores que se unirán a la concentración para la próxima fecha de Eliminatorias, destacando a Dayro Moreno como la gran sorpresa de la lista.

Arqueros:

  • Camilo Vargas (Atlas F.C.)
  • David Ospina (Atlético Nacional)
  • Kevin Mier (Cruz Azul)

Defensas:

  • Andrés Román (Atlético Nacional)
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C.)
  • Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K.)
  • Deiver Machado (R.C. Lens)
  • Jhon Lucumí (Bologna F.C.)
  • Johan Mojica (R.C.D Mallorca)
  • Santiago Arias (E.C. Bahía)
  • Yerry Mina (Cagliari Calcio)
  • Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers F.C.)

Volantes:

  • James Rodríguez (Club León)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C.)
  • Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers F.C.)
  • Jorge Carrascal (Flamengo)
  • Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres)
  • Juan Fernando Quintero (River Plate)
  • Kevin Castaño (River Plate)
  • Marino Hinestroza (Atlético Nacional)
  • Richard Ríos (S.L. Benfica)

Delanteros:

  • Dayro Moreno (Once Caldas)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central)
  • Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar)
  • Luis Díaz (F.C. Bayern Múnich)
  • Luis Javier Suárez (Sporting C.P.)

Dayro Moreno
Dayro Moreno se ha convertido en el rey indiscutible de las redes en Colombia. Imagen: Cuenta oficial X Once Caldas

Colombia enfrentará a Bolivia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y cerrará las Eliminatorias visitando a Venezuela el 9 de septiembre.

