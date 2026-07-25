De la Espriella nombra a Sandra Suárez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que Sandra Suárez será la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social en su gobierno.
Se trata de una política colombiana que fue ministra de Ambiente y alta consejera presidencial en el gobierno de Álvaro Uribe. También tiene experiencia en el sector privado, pues ocupó posiciones directivas en empresas como Pfizer, Team o Eneva, ha sido miembro de varias juntas directivas y fue CEO en el Grupo Semana.
Suárez tiene un máster en administración pública de Harvard y cursó dos especializaciones en mercadeo internacional (Eafit) y estudios políticos (Universidad Pontificia Bolivariana).
Actualmente, es reconocida como speaker, conferencista, moderadora y panelista en foros de diversas temáticas, especialmente relacionados con liderazgo y comunicación efectiva.
“Sandra ha dedicado su vida a impulsar el liderazgo de las mujeres, fortalecer el capital humano y recorrer cada rincón de Colombia entendiendo las necesidades de nuestra gente”, destacó el mandatario, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto.
Según De la Espriella, la misión de Suárez será hacer del DPS una entidad cercana, eficiente y transparente, que ayude a las familias a superar la pobreza con oportunidades y no con dependencia.
De hecho, escribió en su cuenta de X que en su gobierno “cada peso de los colombianos será administrado con rigor, se acabará la politiquería en la asignación de los recursos y el mérito volverá a ser el camino para recuperar la confianza en las instituciones”.
—