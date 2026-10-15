De La Espriella ordena revisar exenciones tributarias y subsidios innecesarios

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su visita al Ministerio de Hacienda ordenó al jefe de la cartera, Miguel Gómez, revisar las exenciones y subsidios innecesarios.
“Cada beneficio debe tener una justificación económica o social verificable. El ministro Gómez tiene la misión de revisar aquellos programas y subsidios que no están cumpliendo el propósito para el cual fueron creados”, dijo de la Espriella.
Puntualizó sobre eso que, cuando corresponda, deben ser reversados.
Cabe señalar que estos ajustes podrán ser incluidos en la ley de rescate fiscal y/o en el Plan de Desarrollo que se discutirá el próximo año en el Congreso de la República.
Por otra parte, aclaró: “vamos a seguir atendiendo a nuestros viejitos, ayudar a las madres cabezas de familia”, y explicó que el Gobierno de Gustavo Petro desfinanció el programa de Colombia Mayor.
“No hay recursos, pero nos sentamos con el ministro (de Hacienda) y raspamos la olla, y conseguimos el dinero para seguir cumpliéndole”.
Enfatizó sobre el cumplimiento con esa población de Colombia, e informó que, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, “aumentarles ese subsidio”.
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