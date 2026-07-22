¿De la Espriella, Petro y Uribe juntos? Honorio Henríquez, presidente del Senado propone reunión

El recién elegido presidente del Senado, Honorio Henríquez, hizo un llamado a los principales líderes políticos del país y al presidente electo, Abelardo de la Espriella.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el senador del Centro Democrático aseguró que, en medio de la polarización política, los ciudadanos esperan respuestas concretas de sus dirigentes y planteó una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella, el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
«En medio de las diferencias, los colombianos esperan soluciones. En búsqueda de este propósito, mi anhelo es reunirme con el presidente Abelardo de la Espriella, a quien he apoyado; con el presidente Gustavo Petro, de quien he sido opositor; con el presidente Álvaro Uribe Vélez, mi mentor, y con los demás líderes de los partidos políticos», escribió Henríquez.
«La democracia colombiana es mi único compromiso», agregó.
Llamado al diálogo tras una elección marcada por la tensión política
El pronunciamiento se conoce un día después de que Henríquez fuera elegido presidente del Senado con el apoyo del Pacto Histórico, derrotando a Alfredo Deluque, candidato respaldado por el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
La elección evidenció divisiones dentro de las bancadas y marcó el primer revés político para el presidente electo antes de su posesión del próximo 7 de agosto.
Pese a ello, De la Espriella aseguró posteriormente que no tiene diferencias personales con Henríquez, anunció que lo llamaría para felicitarlo y reiteró que respetará la independencia del Congreso.
Ahora, el nuevo presidente del Senado propone convertir ese ambiente de tensión en un escenario de concertación, con una reunión que reúna por primera vez al presidente electo, al mandatario saliente y al líder natural del Centro Democrático.