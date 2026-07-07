De la Espriella pide a comunidad internacional vigilar presunto golpe de Estado de Petro y Cepeda

Abelardo de la Espriella afirmó que, tras su victoria en las elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda pusieron en marcha un supuesto «plan B» para permanecer en el poder.
«Desde el momento en el que casi 13 millones de colombianos me acompañaron, Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse, a como diera lugar, en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado», sostuvo.
El mandatario electo aseguró que Petro «desconoció» su elección al cuestionar el resultado de los comicios y acusó al jefe de Estado de atribuirse funciones que corresponden a las autoridades electorales. También señaló que Cepeda estaría promoviendo la desobediencia civil para desconocer el resultado en las urnas.
Según De la Espriella, la narrativa de un supuesto fraude electoral busca justificar acciones para impedir la transición de gobierno. «No hay resistencia pacífica cuando se trata de justificar un golpe de Estado. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país», afirmó.
Llamado a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional
Durante su intervención, el presidente electo hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas para que, según dijo, actúen conforme a la Constitución.
«Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario», manifestó.
Asimismo, solicitó a la comunidad internacional mantenerse atenta al proceso de transición y respaldar la institucionalidad colombiana «hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado».
De la Espriella también confirmó que el equipo de empalme de su gobierno, encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, no retomará las reuniones con el Ejecutivo.
«No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconocen al pueblo soberano en las urnas», afirmó.
El presidente electo justificó nuevamente su decisión de no reunirse con Gustavo Petro y aseguró que el proceso de transición no puede adelantarse con un gobierno que, a su juicio, desconoce el resultado electoral.
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