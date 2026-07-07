De pasar importante ley, habría radical cambio para cotizar a pensión en Colombia

En medio de las posibles modificaciones sobre el sistema de jubilaciones, la reforma pensional que presentó el Gobierno Petro, pero que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional, supone modificaciones sustanciales para el mecanismo de cotizar a pensión en Colombia.
Una de las ideas del Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es flexibilizar los mecanismos de contratación y, en ese mismo sentido, lo que pueda ser el pago al sistema de aseguramiento.
Cotizar a pensión en Colombia podría, si la Corte Constitucional avala los cambios, hacerse por semanas e incluso por días. Esto para atender los nuevos modos de trabajo.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso, se establece un sistema para flexibilizar la afiliación y el pago al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez enfocado en contratistas o trabajadores dependientes que laboren por días o por períodos inferiores a un mes.
Indica la misma propuesta que se busca facilitar la formalización laboral de sectores con alta intermitencia en contratos, permitiendo que las fracciones de tiempo trabajadas se computen formalmente en semanas de cotización.
¿Cómo sería cotizar a pensión en Colombia por días?
El mecanismo que se usaría sería el que dispone la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), previendo que los artículos 27 y 28 de la reforma lleven a rangos específicos según los días trabajados.
- De 1 a 7 días trabajados: Se cotiza el equivalente a 1 semana
- De 8 a 14 días trabajados: Se cotiza el equivalente a 2 semanas
- De 15 a 21 días trabajados: Se cotiza el equivalente a 3 semanas
- Más de 21 días trabajados: Se cotiza el equivalente a 4 semanas (el mes completo)
Recomendado: Colpensiones suspende sus servicios: así afecta a quienes buscan cambiar de fondo de pensión
Propone este mecanismo para cotizar a pensión en Colombia que aquellos trabajadores con jornadas parciales, con ingresos mensuales totales inferiores a un salario mínimo, tendrán que hacer el cálculo con base en el aporte semanal de del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por cada semana cotizada.